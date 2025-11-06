विज्ञापन
विशेष लिंक

डायबिटीज रोगियों के लिए सबसे खतरनाक फल कौन सा है? जिसे लोग हेल्दी समझकर खाते हैं रोज

Dangerous Fruits for Diabetes: अक्सर लोग बिना जानकारी के ऐसे फल रोज खाते हैं, यह सोचकर कि वे सेहत के लिए अच्छे हैं. लेकिन, यह आदत नुकसानदायक साबित हो सकती है. यहां जानिए डायबिटीज में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
डायबिटीज रोगियों के लिए सबसे खतरनाक फल कौन सा है? जिसे लोग हेल्दी समझकर खाते हैं रोज
Banana for Diabetics: केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) मीडियम से हाई लेवल पर होता है.

Fruits to Avoid in Diabetes: फल विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. इन्हें हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है. लेकिन, डायबिटीज के मरीजों के लिए हर फल सुरक्षित नहीं होता. कुछ फल प्राकृतिक रूप से बहुत मीठे होते हैं और उनमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है. ये फल ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकते हैं, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. अक्सर लोग बिना जानकारी के ऐसे फल रोज खाते हैं, यह सोचकर कि वे सेहत के लिए अच्छे हैं. लेकिन, यह आदत नुकसानदायक साबित हो सकती है. आइए जानते हैं ऐसा कौन सा फल है जो डायबिटीज रोगियों के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है.

इसे भी पढ़ें: हम सर्दियों में पानी कम क्यों पीते हैं? कैसें बढ़ाएं पानी का सेवन, अपनाएं ये 4 तरीके

डायबिटीज में सबसे खतरनाक फल केला

जी हां, केला एक ऐसा फल है जिसे लोग एनर्जी देने वाला, फाइबर से भरपूर और हेल्दी मानते हैं. लेकिन, डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक छुपा हुआ खतरा हो सकता है.

डायबिटीज में केला क्यों खतरनाक है? | Why is Banana Dangerous in Diabetes?

हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स: केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) मीडियम से हाई लेवल पर होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है.

शुगर कंटेंट ज्यादा: एक मध्यम आकार के केले में लगभग 14 ग्राम प्राकृतिक शुगर होती है.

कम फाइबर, ज्यादा कार्ब्स: केला फाइबर की तुलना में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है, जिससे शुगर लेवल इंबैलेंस हो सकता है.

ये भी पढ़ें: नींबू पानी पीने के 7 बड़े अद्भुत फायदे, लेकिन इन लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए Lemon Water

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Unsplash

लोग क्यों करते हैं गलती?

एनर्जी के लिए खाते हैं: लोग सोचते हैं कि केला खाने से ताकत मिलती है, जो सही है, लेकिन डायबिटीज में यह ताकत ब्लड शुगर स्पाइक बन सकती है.
हेल्दी इमेज: केला को हेल्दी स्नैक माना जाता है, लेकिन डायबिटीज में हेल्दी का मतलब कम शुगर और कम GI होता है.
रोजाना आदत: कई लोग रोज सुबह केला खाते हैं, बिना यह समझे कि उनकी हालत में यह नुकसान कर सकता है.

डायबिटीज में क्या करें? (What to Do in Diabetes?)

  • केले की जगह कम GI वाले फल चुनें: जैसे सेब, नाशपाती, जामुन, अमरूद.
  • फल सीमित मात्रा में खाएं: एक बार में एक छोटा फल और भोजन के साथ लेना बेहतर होता है.
  • ब्लड शुगर मॉनिटर करें: नया फल खाने के बाद शुगर लेवल जरूर चेक करें.
  • डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लें: हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत सलाह जरूरी है.

केला एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यह रोजाना खाना खतरनाक हो सकता है. इसे हेल्दी समझकर रोज खाना ब्लड शुगर को बिगाड़ सकता है.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Banana For Diabetics, Dangerous Fruits For Diabetes, Diabetes Mein Kela Khana, Fruits To Avoid In Diabetes, Kela Diabetes Ke Liye Safe Hai Ya Nahi, Diabetes And Banana Side Effects, High Sugar Fruits For Diabetics, Diabetes Mein Kya Phal Nahi Khana Chahiye, Banana Glycemic Index Diabetes, Is Banana Healthy For Diabetic Patients, What Fruits Are Dangerous For Diabetics, Diabetes Mein Kela Khane Ke Nuksan, Can Diabetics Eat Banana Daily, Which Fruits Increase Blood Sugar Quickly
Get App for Better Experience
Install Now