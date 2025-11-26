विज्ञापन
विशेष लिंक

डायबिटीज रोग को नेचुरली कंट्र्रोल रखती हैं ये 5 तरह की चाय

Natural remedies for diabetes : अगर आप दूध और चीनी वाली चाय की जगह कुछ खास हर्बल चाय पिएं, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से मैनेज कर सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 चाय के बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
डायबिटीज रोग को नेचुरली कंट्र्रोल रखती हैं ये 5 तरह की चाय
गुड़हल के फूल की चाय सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है.

Natural remedies for diabetes : डायबिटीज (Diabetes) आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि हर दूसरे घर में इसका कोई न कोई मरीज मिल ही जाता है. अगर आप या आपके घर में कोई बढ़ते शुगर लेवल से परेशान है, तो ये खबर आपके काम की है. हम सब जानते हैं कि खान-पान का सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है. अगर आप दूध और चीनी वाली चाय की जगह कुछ खास हर्बल चाय पिएं, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से मैनेज कर सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 चाय के बारे में.

1. ग्रीन टी - Green Tea

वजन घटाने के लिए जानी जाने वाली ग्रीन टी, डायबिटीज के मरीजों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें 'कैटिचीन' नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है. यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में शुगर को एब्जॉर्ब होने की स्पीड को कम करता है. दिन में 1-2 कप ग्रीन टी पीना काफी फायदेमंद हो सकता है.

2. ब्लैक टी - Black Tea

अगर आपको ग्रीन टी का स्वाद पसंद नहीं है, तो आप बिना चीनी और दूध वाली काली चाय (Black Tea) पी सकते हैं. इसमें मौजूद तत्व शरीर में इंसुलिन (Insulin) को सही से काम करने में मदद करते हैं. बस ध्यान रखें कि इसमें चीनी बिल्कुल न डालें.

3. अदरक वाली चाय - Ginger Tea

अदरक हर भारतीय रसोई की जान है. अदरक वाली चाय सिर्फ गले के लिए ही नहीं, बल्कि डायबिटीज के लिए भी अच्छी है. अदरक शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है. आप पानी में अदरक उबालकर, उसमें थोड़ा नींबू मिलाकर पी सकते हैं. यह फास्टिंग शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है.

4. कैमोमाइल टी - Chamomile Tea

अक्सर तनाव या स्ट्रेस की वजह से भी शुगर लेवल बढ़ जाता है. कैमोमाइल टी दिमाग को शांत करती है और अच्छी नींद लाने में मदद करती है. रिसर्च मानती है कि यह चाय शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है.

5. गुड़हल की चाय - Hibiscus Tea

गुड़हल के फूल की चाय सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है. यह ब्लड प्रेशर को कम करती है, जो अक्सर डायबिटीज के मरीजों के लिए एक समस्या होती है. इसका खट्टा-मीठा स्वाद आपको रिफ्रेश भी कर देगा.

यह भी पढ़ें

अंगूर खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है और 1 दिन में कितने अंगूर खाने चाहिए?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diabetes Control Tips, Diabetes Control Tips In Hindi, Natural Remedies For Diabetes, Natural Remedies For Diabetes Control, Natural Remedies For Diabetes Cure
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com