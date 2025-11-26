डायबिटीज रोग को नेचुरली कंट्र्रोल रखती हैं ये 5 तरह की चाय

Natural remedies for diabetes : डायबिटीज (Diabetes) आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि हर दूसरे घर में इसका कोई न कोई मरीज मिल ही जाता है. अगर आप या आपके घर में कोई बढ़ते शुगर लेवल से परेशान है, तो ये खबर आपके काम की है. हम सब जानते हैं कि खान-पान का सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है. अगर आप दूध और चीनी वाली चाय की जगह कुछ खास हर्बल चाय पिएं, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से मैनेज कर सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 चाय के बारे में.

वजन घटाने के लिए जानी जाने वाली ग्रीन टी, डायबिटीज के मरीजों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें 'कैटिचीन' नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है. यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में शुगर को एब्जॉर्ब होने की स्पीड को कम करता है. दिन में 1-2 कप ग्रीन टी पीना काफी फायदेमंद हो सकता है.

अगर आपको ग्रीन टी का स्वाद पसंद नहीं है, तो आप बिना चीनी और दूध वाली काली चाय (Black Tea) पी सकते हैं. इसमें मौजूद तत्व शरीर में इंसुलिन (Insulin) को सही से काम करने में मदद करते हैं. बस ध्यान रखें कि इसमें चीनी बिल्कुल न डालें.

अदरक हर भारतीय रसोई की जान है. अदरक वाली चाय सिर्फ गले के लिए ही नहीं, बल्कि डायबिटीज के लिए भी अच्छी है. अदरक शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है. आप पानी में अदरक उबालकर, उसमें थोड़ा नींबू मिलाकर पी सकते हैं. यह फास्टिंग शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है.

अक्सर तनाव या स्ट्रेस की वजह से भी शुगर लेवल बढ़ जाता है. कैमोमाइल टी दिमाग को शांत करती है और अच्छी नींद लाने में मदद करती है. रिसर्च मानती है कि यह चाय शरीर में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है.

गुड़हल के फूल की चाय सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है. यह ब्लड प्रेशर को कम करती है, जो अक्सर डायबिटीज के मरीजों के लिए एक समस्या होती है. इसका खट्टा-मीठा स्वाद आपको रिफ्रेश भी कर देगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)