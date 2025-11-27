Tips to Control Diabetes: आज के समय में अमूमन लोग एक बीमारी की चपेट मे हैं जिसका नाम है डायबिटीज. इसकी चपेट में एक बार आने के बाद आपको जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ती हैं और अपने खाने-पीने का ध्यान रखना होता है. वहीं लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हर तरह की दवाइयां भी यूज करते हैं. लेकिन कई बार इन सबके बाद भी डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये सही नही है. आपको बता दें कि डॉ. बिमल छाजेड़ ने अपने यूट्यूब वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया है जिससे आप डायबिटीज को 100% कंट्रोल कर पाएंगे और वो भी 10 दिनों के अंदर. डायबिटीज आज वर्ल्ड का हर कंट्री में फैल रहा है. इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा फैल रहा है. इंडिया को डायबिटीकि कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है. डायबिटीज अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो आपके हार्ट को बीमार करता है. किडनी को बीमार करता है. नर्व को बीमार करता है. आंख को बीमार करता है. यानी कि पूरे बॉडी को अंदर से खोखला कर देता है. इसलिए शुगर का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है.

डायबिटीज कैसे करें कंट्रोल ( How to Control Diabetes)

कई बार लोग इसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, खाना पीना कंट्रोल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. लेकिन इन सबके बावजूद भी लोगों का डायबिटीज कंट्रोल नहीं है. क्यों नहीं है? कि वो जो कर रहे हैं उसके बाद भी कुछ कमी पड़ जा रही है और उसको वो देख नहीं रहे हैं.

डॉक्टर ने एक ऐसा तरीका बताया है जिसका असर आपको महज 7 दिनो में दिखने लगेगा. उन्होंने कहा कि आज के समय में शुगर चेक करने का मशीन बहुत सस्ता हो गया. जो कि 1000 रुपए में आ जाती है. तो आपको करना ये है कि आपको अपना शुगर लाना कितना है इसका पता हो? फास्टिंग शुगर 100 के आसपास और खाने के बाद वाला 140 के आसपास ही लाना है. अगर आप कुछ भी दवाइयां ले रहे हैं, खाना पीना कंट्रोल कर रहे हैं और हर तरह की प्रोसेस करने के बाद आपने शुगर चेक किया, आपका शुगर 100 और 140 आ गया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नही है.

ये भी पढ़ें: Vitamin B12 से लेकर D तक के सप्लीमेंट्स लेने का जान लें सही समय, एक्सपर्ट ने बताया Right Time

लेकिन अगर आपका शुगर ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? पहला काम आपको हर दिन शुगर चेक करना पड़ेगा 10 दिनों तक. आपको फास्टिंग शुगर भी चेक करना है और खाने के बाद का भी चेक करना होगा. फास्टिंग शुगर 100 होना चाहिए. अगर आपको शुगर 100 नहीं आया तो आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं उसकी रात का डोज आधी टेबलेट या 1/4 टेबलेट बढ़ा दीजिए. और उसके बाद दिन में फिर से चेक करिए. हर दिन शुगर को चेक करना पड़ेगा. फास्टिंग भी और खाने के बाद भी. मान लो आपकी फास्टिंग शुगर 200 आई है तो उसके बाद दिन आधी गोली बढ़ा के आपने चेक किया 140 आ गई इसका मतलब और भी बढ़ाना है, अगले दिन फिर आधी दवा बढ़ाए और देखा शुगर 100 आ गई, इसका मतलब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो गया. तो यह काम आपको करना पड़ेगा जो भी आप प्रिकॉशंस ले रहे हो जो भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं इंसुलिन ले रहे हैं इसका दो चार यूनिट बढ़ा के आपको फास्टिंग को कंट्रोल पहले लाना है. ये 2-3 दिन में अचीव हो गया.

बीपी पर ध्यान

इसके बाद आपको बीपी पर ध्यान देना है. खाने के बाद, लंच के बाद वाले को चेक करिए. अगर मान लो आपका 240 है तो आपने क्या किया? आधी गोली सुबह और बढ़ा दी. फिर नेक्स्ट डे चेक किया. देखा 200 का 180 आ गया. फिर आधी बढ़ाई देखा 140 आ गई. तो मतलब एक गोली सुबह बढ़ गई. आधी गोली शाम को बढ़ गई या एक गोली शाम को बढ़ गई. आपने देखा आपकी कंट्रोल आ गई. अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन की डोज भी बढ़ाना घटाना कर सकते हैं. तो पहला काम है आप नेक्स्ट 10 दिन का टारगेट बनाइए और यह टारगेट में आप यह रखिए कि मेरे को 100 और 140 ला के रखना है. उसके लिए आधी-आधी गोली इधर-उधर करना है.

बहुत सारे लोग जब शुगर गिर जाता है तो वो दवाई अपने आप लेना बंद कर देते हैं. तो आप आधी-आधी बढ़ा- बढ़ा के चेक करो पर 10 दिन के अंदर ये कंट्रोल आ जानी चाहिए, आने के बाद आपको हर दिन चेक करने की जरूरत नहीं हफ्ते में चेक करिए और उसके बाद भी अगर कंट्रोल 100 और 140 रहता है तो आप उसके बाद भी 15-15 दिन में चेक करिए.

अच्छी लाइफस्टाइल

इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाने की जरूरत है. डॉक्टर ने बताया कि अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अच्छे से फॉलो करने लगते हो, हर दिन वॉक करते हो, खाने में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मीठा बंद कर देते हो तो नेचुरली शुगर गिरने भी लगता है. गिरेगा तब भी वैसे ही विड्रॉल होगा.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)