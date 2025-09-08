क्या बासी लार लगाने से तेज होती है आंखों की रोशनी, एक्सपर्ट ने बताया चश्मा उतारने का उपाय

हम सभी जानते हैं आंखें हमारे शरीर का सबसे खास हिस्सा है और इसी के सहारे हम दुनिया को देख पा रहे हैं, ऐसे में आंखों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. यूं तो आंखों की देखभाल के लिए एक्सपर्ट अच्छी डाइट लेने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए बासी लार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. बता दें, इस बारे में विस्तार से सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर (मानद) प्रोफेसर राम अवतार बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

बासी लार आंखों पर लगाने से तेज होगी रोशनी |Applying stale saliva on the eyes will make the vision brighter|

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया कि बासी लार सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, दरअसल जिन बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं, उनके लिए भी यह काफी अच्छा है. अगर आप बासी लार को रोज सुबह उठकर आंखों पर लगाते हैं, तो आपकी रोशनी तेज होगी और चश्मा लगा है तो वह कुछ समय बाद उतर जाएगा. यानी आपको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी के साथ उन्होंने बताया कि स्किन की कोई परेशानी या मुंहासे हो रहे हैं तो वहां अपनी बासी लार लगा सकते हैं.

आंखों पर कैसे लगाएं बासी लार |How to apply stale saliva on eyes|

बच्चों की आंखों की रोशनी तेज करने के लिए आपको अपनी बासी लार आंखों के ऊपर रोज सुबह लगानी है और इसे नियमित रूप से फॉलो करना है. कुछ देर बाद मुंह धोना न भूलें. इसी के साथ आपको बता दें, बासी लार आंखों की रोशनी तेज करती है या नहीं, साइंस में इसका कोई प्रमाण नहीं है. न ही कोई रिसर्च हुई है. ऐसे में बासी लार लगाने से पहले डॉक्टर से जरूर संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)