Amrud Ke Fayde In Hindi: डॉक्टर डॉ. शुभम वत्स्या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट के अनुसार अमरूद को अगर आम जितनी अहमियत मिल जाए, तो पूरा देश विटामिन सी की कमी से बच सकता है.

1 अमरूद में 1 संतरे से 4 गुना ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी, डॉक्टर से समझिए कैसे
अमरूद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Amrud Ke Fayde In Hindi: अमरूद हर मौसम में पाया जाने वाला फल है, जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी काल है. डॉक्टर डॉ. शुभम वत्स्या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट के अनुसार अमरूद को अगर आम जितनी अहमियत मिल जाए, तो पूरा देश विटामिन सी की कमी से बच सकता है. डॉक्टर के मुताबिक 1 अमरूद में विटामिन सी की मात्रा 1 संतरे से 4 गुना ज्यादा होती है. आइए डॉक्टर से समझते हैं कैसे 1 अमरूद 4 संतरे के बराबर है और इसके क्या फायदे हैं?

अमरूद खाने के बड़े फायदे

हार्ट: डॉक्टर शुभम के अनुसार अमरूद में मौजूद तत्व धमनियों को साफ करते हैं, बल्कि उन्हें बंद होने खतरे को भी कम करते हैं. इतना ही नहीं इसमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है और पोटैशियम आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है. नियमित रूप से इसका सेवन हार्ट के लिए वरदान साबित हो सकता है.

डायबिटीज: अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है साथ ही इसमें मौजूद बायोएक्टिव यौगिक डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन संवेदनशीलता को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं. इसका मतलब है शुगर के मरीजों के लिए निसे अपने रूटीन में शामिल करना बेहद लाबदयक माना जा सकता है.

कैंसर: अमरूद में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनोइड्स और लाइकोपीन पाए जाते हैं, जो डीएनए डैमेज को रोकने में मदद करते हैं और कैंसर के खतरे को भी कम करने में मदद करते हैं. अगर आप रोजाना एक अमरूद खाते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

