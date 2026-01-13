10 दिन रोजाना 2 सीप अगर पी ली ब्लैक कॉफी, तो हो जाएगा कमाल, डॉक्टर से जानिए फायदे

Black Coffee Ke Fayde: आज के समय में जहां इतने खाने पीने के ऑप्शन उपलब्ध हैं. वहां, अपने आप को स्वस्थ रखना एक चुनौती बन गया है. बाहर का खाना न सिर्फ लिवर, वजन बढ़ना, थकान, सुस्ती और कमजोर पाचन का कारण बन रहा है, बल्कि कम एनर्जी फ़ील होने की भी मुख्य वजह है. आज हम आपको एक ऐसी ड्रिंक के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो कई फायदे मिल सकते हैं. आइए डॉ. शुभम वत्स्या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से जानते हैं 10 दिन तक लगातार 2 सीप ब्लैक कॉफी के क्या फायदे हैं?

ब्लैक कॉफी पीने से क्या लाभ होता है?

डॉ. शुभम वत्स्या के अनुसार ब्लैक कॉफी में फ्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो न सिर्फ आपके हार्ट के लिए कमाल हैं, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन है. डॉक्टर के मुताबिक इसकी शुरुआत लो डोज़ से करें और 10 दिन सिर्फ 2 सीप पिएं. उन्होंने आगे बताया कि अगर आपको इसके सेवन करने से नींद नहीं आती है, तो आप इसे 4 बजे से पहले पी सकते हैं.

ब्लैक कॉफी कैसे बनाएं?

डॉक्टर के अनुसार एक कप पानी को अच्छे से उबालकर उसमें कॉफी डालें और फिर जब कॉफी तैयार हो जाए, तो उसे फ्रिज में रख दीजिए और ठंडी होने पर सेवन कीजिए. ध्यान रखें, इसमें न तो दूध मिलाना है और न ही चीनी.

ब्लैक कॉफी के फायदे

लिवर: ब्लैक कॉफी को नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक के नाम से भी जाना जाता है. नियमित रूप से इसका सेवन लिवर को एक्टिव करती है और शरीर से गंदे तत्व बाहर निकालने में मदद करती है.

वजन: ब्लैक कॉफी फैट को तेजी से बर्न करने में मददगार है. वजन को घटाने के लिए आप ब्लैक कॉफी को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

एनर्जी: रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से एनर्जी के लेवल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

