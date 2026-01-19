विज्ञापन
रोज एक अमरूद खाने से क्या होगा? डॉक्टर से जानें क्यों कहते हैं इसे सर्दियों का सुपरफूड

Amrud Ke Fayde: तो चलिए बिना देरी किए डॉक्टर डॉ. बिमल छाजेड़ (एमडी) से जानते हैं रोजाना एक अमरूद खाने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं?

Amrud Ke Fayde: अमरूद खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, शरीर के लिए भी उतना ही लाभदायक भी है. इसे सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद तत्व विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पोटैशियम और कई जरूरी मिनरल्स कई बीमारियों का काल है. तो चलिए बिना देरी किए डॉक्टर डॉ. बिमल छाजेड़ (एमडी) से जानते हैं रोजाना एक अमरूद खाने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं?

अमरूद से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

हार्ट को रखता है हेल्दी: अमरूद फाइबर, पोटेशियम और पॉलीसेकेराइड से भरपूर है, जो ब्लड प्रेशर लेवल और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं और दिल को हेल्दी रख सकते हैं. हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए रोजाना एक अमरूद खाया जा सकता है.

पेट के लिए फायदेमंद: अमरूद फाइबर से भरपूर है, जिसका मतलब है कि यह गट हेल्थ के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. जिन लोगों को गैस, कब्ज और अपच की दिक्कत ने परेशान कर दिया है उनके लिए अमरूद खाना अच्छा माना जा सकता है. पेट से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

वजन कम कर सकता है: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी अमरूद का सेवन किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है. इसलिए यह वजन कम करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

शुगर के मरीजों के लिए: अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. इसका सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकता है, जो शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

अमरूद की तासीर कैसी होती है?

अमरूद की तासीर ठंडी होती है, गर्मियों के मौसम में इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अगर आप ठंड के मौसम में भी इसका लाभ उठान चाहते हैं, तो इसे रात में खाने से बचें क्योंकि रात में इसका सेवन सर्दी या गले में खराश का कारण बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

