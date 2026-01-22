विज्ञापन
विशेष लिंक

दांतों के लिए सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है? डॉक्टर से जानिए

Danto Ke Liye Best Toothpaste: तो चलिए बिना देरी किए डेंटिस्ट डॉ. जुल्फिकार हाफिस से जानते हैं टूथपेस्ट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Read Time: 2 mins
Share
दांतों के लिए सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है? डॉक्टर से जानिए
Best Toothpaste For Teeth Whitening

Danto Ke Liye Best Toothpaste: जितना ध्यान आप अपनी फिजिकल हेल्थ का रखते हैं, उतना ही ध्यान अगर आप अपनी ओरल हेल्थ का रखेंगे, तो आपको कभी दांतों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं पड़ेगा. अक्सर लोग ब्रश करने के लिए तरह-तरह के टूथपेस्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपकी यह चॉइस दांतों की हेल्थ पर क्या असर डाल सकती है. तो चलिए बिना देरी किए डेंटिस्ट डॉ. जुल्फिकार हाफिस से जानते हैं टूथपेस्ट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

दांतों की हेल्थ के लिए कौन सा टूथपेस्ट चुनें?

डेंटिस्ट डॉ. जुल्फिकार हाफिस के अनुसार सबसे पहले अपनी पुरानी आदतें बदलें, जो लोग चारकोल या नमक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें आज से ही अपनी आदत को बदल लेना चाहिए क्योंकि इनमें अब्रेसिव की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. बता दें अब्रेसिव एक ऐसा तत्व है जो किसी भी चीज की सतह को घिसने, पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर आप हाई अब्रेसिव वाली चीजों का उपयोग ब्रश करने के लिए करेंगे, तो इससे दांत ज्यादा घिस सकते हैं, इसलिए डॉक्टर के अनुसार ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इसके अलावा टूट पाउडर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि इनमें अब्रेसिव की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है. डॉक्टर ने आगे बताया आयुर्वेदिक पेस्ट का भी उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि यह भी अब्रेसिव से भरपूर होते हैं, जो दांतों को ज्यादा घिसते हैं. 

अब सवाल यह है कौन सा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें?

डेंटिस्ट डॉ. जुल्फिकार हाफिस के मुताबिक आप जो नॉर्मल FMCG कंज्यूमर प्रोडक्टस है, उन्हें दांतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: न बुखार, न बीमारी - सब कुछ ठीक, फिर भी कुछ करने का मन नहीं, अचानक क्यों मर जाती है काम करने इच्छा? कारण जानिए

Watch Video:: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Best Toothpaste For Teeth, Oral Health, Danto Ke Liye Sabse Accha Manjan, Danto Ko Kaise Saaf Karenchemical Free Toothpaste
Get App for Better Experience
Install Now