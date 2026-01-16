विज्ञापन
Apple Benefits: सेब एक ऐसा फल है जो रोजाना खाने से सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट या गुलाबी नमक डालकर खाएं, तो यह साधारण स्नैक से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बन जाता है.

Dadi-Nani Ke Nuskhe: दादी-नानी का आजमाया है ये नुस्खा, सेब और सेंधा नमक का हेल्दी कॉम्बो
Apple Benefits: इस तरह से खाएंगे सेब तो मिलेंगे गजब के फायदे.

Apple Benefits: सेब एक ऐसा फल है जो रोजाना खाने से सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट या गुलाबी नमक डालकर खाएं, तो यह साधारण स्नैक से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बन जाता है. न्यूट्रिशनिस्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह कॉम्बिनेशन स्वाद को बढ़ाता है और कई स्वास्थ्य लाभ देता है. बस एक छोटा चुटकी नमक सेब के स्लाइस पर छिड़कें और देखें कैसे यह 'रॉकेट फ्यूल' जैसा काम करता है.

सेब में नमक डालकर खाने के फायदे

इससे सबसे पहले, सेब में मौजूद नेचुरल शुगर शरीर को तुरंत एनर्जी देती है. यह तेजी से अवशोषित होती है, जिससे थकान दूर होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है, खासकर वर्कआउट से पहले या दोपहर के स्नैक के रूप में. नमक मिलाने से मिठास और बढ़ जाती है, क्योंकि नमक जीभ पर मौजूद बिटरनेस को दबाता है और स्वीटनेस को हाइलाइट करता है. इससे सेब ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और खाने की इच्छा जल्दी शांत हो जाती है.

एक और बड़ा फायदा इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट का है. सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट में सोडियम के साथ पोटैशियम, मैग्नीशियम जैसे ट्रेस मिनरल्स होते हैं. ये एक्सरसाइज या गर्मी के दौरान बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. सोडियम मांसपेशियों की एक्टिविटी को सपोर्ट करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. रिसर्च के अनुसार, सोडियम एक्सरसाइज के दौरान फ्लूइड बैलेंस और मसल फंक्शन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके अलावा, सेब फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन सुधारता है. नमक मिलाने से पाचन एंजाइम्स उत्तेजित होते हैं, जिससे ब्लोटिंग कम होती है और गट हेल्थ बेहतर बनती है.

यही नहीं, यह एसिडिटी की समस्या में भी फायदेमंद है. नमक एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है. यह सरल ट्रिक घरेलू है और कोई खास तैयारी नहीं चाहिए. सेब को धोकर स्लाइस करें, ऊपर हल्का सा सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट छिड़कें. हालांकि, इस दौरान ध्यान रखें कि नमक ज्यादा न हो. यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए बेहद फायदेमंद है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

