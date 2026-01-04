Dadi Nani Ke Nuskhe: दांतों के दर्द से राहत दिलाएंगे दादी-नानी के नुस्खे, तुरंत मिल जाएगी राहत

Dadi Nani Ke Nuskhe: पुराने समय की बात करें तो उस समय पर डॉक्टर्स और अस्पताल कम पाए जाते थे. ऐसे में कई बीमारियों का इलाज घर के बड़े-बुजुर्ग किया करते थे. दादी-नानी के किचन में पाए जाने वाले मसाले कई बीमारियों का इलाज करने में मदद करते थे. दादी-नानी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करने को बेहतर समझते थे, क्योंकि ये उपाय सदियों पुराने थे और इन उपचारों से सेहत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता था. आज हम आपको दांत के दर्द का एक ऐसा ही घरेलू नुस्खा बताएंगे जो आपके बेहद काम आ सकता है.

दांत में हुआ दर्द कई बार असहनीय हो जाता है, ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे आपके बेहद काम आ सकते हैं. पुराने समय में जब किसी के दांत में दर्द होता था तो ऐसे में किचन में पाए जाने वाले कुछ मसाले और कुछ चीजें आपके काम आ जाती थीं. चलिए जानते हैं दांत के दर्द से राहत पाने के देसी इलाज.

दांत के दर्द होने के घरेलू इलाज ( Tooth Ache Home Remedies)

नमक के पानी से कुल्ला

दांत में दर्द होने पर गुनगुने पानी में नमक मिलाकर इससे गरारे करने से आराम मिल सकता है. बता दें कि नमक वाले पानी से गरारे करने से सूजन कम होती है और बैक्टीरिया भी मरते हैं. जिससे दांत के दर्द में आराम मिलता है.

लौंग का तेल

दांत में दर्द होने पर आप लौंग के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप रुई के फाहे पर लौंग का तेल लगाकर दर्द वाली जगह पर रखें. बता दें कि लौंग में यूजेनॉल पाया जाता है जो दांत के दर्द को कम करने में मदद करता है.

लहसुन

दांत के दर्द होने पर लहसुन का इस्तेमाल भी फायदेमंद होता है. इसके लिए आप लहसुन को पीसकर इसका पेस्ट बनाएं और दर्द वाली जगह पर लगाएं. लहसुन में पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल गुण दांत के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

अमरूद के पत्ते

दांत के दर्द से राहत पाने में अमरूद के पत्तों का सेवन भी बेहद फायदेमंद होता है. दांत में दर्द होने पर आप अमरूद के ताजे पत्तों को चबाएं या पानी में उबालकर माउथवॉश की तरह इस्तेमाल करें.

