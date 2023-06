पाना है मलाइका अरोड़ा जैसा परफेक्ट पॉश्चर और फिगर, तो रोज करें ये आसान योगासन

Yoga for Better Digestion: कब्ज, एसिडिटी या ब्लोटिंग, पाचन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हैं ये 3 योगासन

कौन से हैं ये आसन? (How To do this yogasan )

द दीवा योगा और मलाइका अरोड़ा ऑफिशियल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर किया है, जिसमें मलाइका अरोड़ा दो अलग अलग तरह के योगा पोज करती नजर आ रही हैं. एक योगा पोज है कैट काउ पोज. जिसे हिंदी में कहते हैं उर्ध्व मुख मार्जरी आसन. दूसरा आसन जो वो कर रही हैं, उसे कहते डाउनवर्ड फेसिंग डोग पोज. इस पोज को हिंदी में कहते हैं अधो मुख श्वानासन. मलाइका एक के बाद एक यही आसान करती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो शुरु होते ही वो जिस पोज में है उसे कैट काउ पोज कहा जाता है, जबकि जिस पोज में वो हाथ और पैर के बल ऊपर की तरफ उठी दिख रही हैं. वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज है.

क्या हैं इन आसनों के फायदे? (Benefits Of Cat Cow Pose And Downward Facing pose)

इस इंस्टाग्राम पोस्ट में मलाइका अरोड़ा ने दोनों योग के फायदे भी बताए हैं. जिसके मुताबिक ये दोनों ही बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी पोज हैं.

कैट काउ पोज को मलाइका अरोड़ा ने अपना पसंदीदा पोज भी बताया है. जो रीढ़ की हड्डी को एक अच्छा स्ट्रेच देता है और स्ट्रेस रिलीज करता है. साथ ही स्पाइन की मोबेलिटी को भी बढ़ाता है.

डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज करने से शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है साथ ही मेंटल स्ट्रेस भी रिलीज होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

