पिंपल्स और दाग-धब्बों से निजात दिलाकर त्वचा को साफ बनाए रखने में मदद करते ये फूड्स, डाइट में करें शामिल

Skin Care: डाइट में कुछ बदलावों को अपनाकर स्किन हेल्दी रखा जा सकता है.

How To Get Rid of Acne: मुंहासे अक्सर परेशान करने वाली स्किन कंडिशन है. इसे रोकना और ठीक करना कई बार चुनौती बन जाता है. लोग अक्सर महंगे फेशियल का सहारा लेते हैं और इस समस्या को हल करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की तलाश करते हैं. पोषण विशेषज्ञ लवनीत ने हाल ही में मुंहासे को ठीक करने की चाह में खास फूड्स के बारे में बताया. डाइट में बदलाव को अपनाकर और इन मुंहासे से लड़ने वाले फूड्स को अपने रूटीन में शामिल करके आप अपनी त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार देख सकते हैं.

मुंहासों से लड़ने में मदद कर सकते हैं ये फूड्स | These foods can help fight Acne