कूल्हों की जकड़न दूर करने के लिए योग, एकट्रेस शिल्पा शेट्टी ने बताए आसान तरीके

Hip Muscles Yoga: एक्ट्रेस ने आसन के बारे में भी जानकारी दी. समझाते हुए लिखा, "ये पोज पैरों की निचली मांसपेशियों को लचीला बनाता है खासकर कूल्हों, हैमस्ट्रिंग्स (जांघ के पिछले हिस्से), अंदरूनी जांघों और ग्रोइन को अच्छे से खींचता है.

कूल्हों की जकड़न दूर करने के लिए योग, एकट्रेस शिल्पा शेट्टी ने बताए आसान तरीके
Hip Muscles Yoga: कूल्हों की जकड़न कैसे दूर करें.

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए चर्चाओं में रहती हैं बल्कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और पॉजीटिव सोच के लिए भी चर्चा में रहती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए योग के महत्व पर प्रकाश डाला है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि कैसे योग पैरों की निचली मांसपेशियों को लचीला बनाता है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कुछ योगासन से झुकना या बैठना आसान हो जाता है.

शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह योगासन करती नजर आ रही हैं. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, "जब आप योग मैट पर हों, तो बस उसी पल में रहें."

रोजमर्रा की हरकतें जैसे नीचे झुकना या बैठना (स्क्वाट करना) आसान हो जाती हैं. कूल्हों की जकड़न कम होती है और वहां की हड्डियां और मांसपेशियां ज्यादा खुलती हैं. टखनों और घुटनों में रक्तसंचार बढ़ता है जिससे वे मजबूत बनते हैं. पेल्विक (शरीर के निचले हिस्से) की मांसपेशियों को भी स्ट्रेच और मजबूत करता है.

शरीर का संतुलन और स्थिरता बेहतर होती है यह पेट और आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर का नियंत्रण बढ़ता है. शिल्पा हमेशा खुद को फिट रखने पर जोर दिया करती हैं. इसके लिए वह रोजाना वर्कआउट करती हैं. उन्होंने जिम के जरिए अपनी ताकत और लचीलापन बढ़ाया है. इससे पहले शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कार्डियो एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्न कर सकते हैं. वीडियो में वह जंपिंग जैक्स, स्टैंडिंग क्रंचेस, और जुम्बा डांस करती नजर आ रही थीं.

शिल्पा ने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया, "फिट रहने का सफर बोरिंग नहीं होना चाहिए. किसने कहा कि कैलोरी बर्न करना मजेदार नहीं हो सकता? यह मेरा तरीका है. यह कैलोरी फैट को घटाने के साथ-साथ फेफड़ों को भी मजबूत करती है."

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

