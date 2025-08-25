मलाइका अरोड़ा ने की शीर्षासन के लिए कड़ी मेहनत, गिरी, उठीं और फिर कोशिश की, देखें वीडियो

Malaika Arora Yoga Headstand: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हमेशा से अपनी फिटनेस और हेल्थ के लिए जानी जाती हैं. वह सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी शेयर करती हैं, जिनमें वह योग और एक्सरसाइज करते हुए नजर आती हैं. सोमवार को मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जो उनके फैंस के बीच काफी चर्चा में है. इस वीडियो में वह अपनी ट्रेनर की मदद से हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं. यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें उन्होंने कई बार गिरने और फिर उठकर फिर से कोशिश करने का जज्बा दिखाया है. वीडियो में वह दीवार के सहारे हैंडस्टैंड करने की कोशिश करती दिख रही है. शुरुआत में वह थोड़ी असहज दिखीं और बार-बार गिरती भी रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में वह यह आसन करने में सफल रहीं. उनका शरीर पूरी तरह हाथों के बल पर टिका रहा, जो कि शीर्षासन का एक मुख्य हिस्सा होता है.

ये भी पढ़ें- विटामिन डी का खजाना है छोटा सा दिखने वाला यह फल, धूप, अंडा और मच्छली से भी ज्यादा ताकतवर

मलाइका अरोड़ा का अभ्यास

वीडियो में उनके कपड़े और जगह बदलते रहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने इस योगासन को सीखने के लिए कई दिन मेहनत की है और आखिर में वह बिना किसी मदद के पूरी तरह शीर्षासन कर पाई. मलाइका ने इस वीडियो के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, "गिरना, संतुलन बनाना और फिर से उठना ही अभ्यास है."

कैसे करते हैं शीर्षासन?

बता दें कि हैंडस्टैंड शीर्षासन की तरह ही एक एक्सरसाइज है, जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है. इसमें शरीर उल्टा होता है और सिर के सहारे संतुलन बनाया जाता है. इसका नियमित अभ्यास करने से कई फायदे मिलते हैं. यह गर्दन, कंधे, पेट और रीढ़ की हड्डियों समेत शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. इसके अलावा, यह सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं से भी राहत देता है.

ये भी पढ़ें- नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? खाली पेट और खाना खाने के बाद की रीडिंग जा लीजिए

शीर्षासन करने के फायदे (Benefits of Doing Shirshasana)

इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर बढ़ता है, जिससे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है. ऐसे में मानसिक स्थिति में सुधार होता है. यह तनाव और चिंता को कम करके मन को शांत करता है. इसके अलावा, यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं में आराम देता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)