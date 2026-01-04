डायबिटीज पेशेंट को Blood Sugar कंट्रोल करने के लिए रोज कितने कदम चलना चाहिए?

Blood sugar control tips : आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लोगों को बीमार कर रही है. इसके पीछे कारण खराब लाइफस्टाइल है. न सोने का समय, न उठने का और न ही खाने का समय निश्चित है. जिसके चलते आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और शरीर गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है, जिसमें ब्लड शुगर आम हो चुका है. अगर आप भी डायबिटीज के मरीज हैं, तो बता दें अच्छी डाइट के साथ-साथ रोज टहलना भी बहुत जरूरी है. लेकिन सैर का फायदा तभी मिलेगा, जब आप सही समय पर टहलेंगे. जी हां, आज के इस आर्टिकल में हम आपको ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने के लिए किस समय और कितने कदम चलना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे, ताकि आप वॉक का सही लाभ उठा सकें.

ब्लड शुगर के मरीज को कब टहलना चाहिए - When should a diabetic patient go for a walk?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप सुबह शाम किसी भी समय टहल सकते हैं, इसका आपको फायदा ही होगा. बस आपको नियमित चुने हुए समय पर टहलना होगा. हां, लेकिन सुबह के समय हवा में ताजगी होती है, पॉल्यूशन नहीं होता, जो आपके दिल, दिमाग, शरीर और मन यानी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. इससे आपके दिन की शुरूआत अच्छी होती है. इसलिए डॉक्टर भी मॉर्निंग वॉक को प्राथमिकता देते हैं.

यह भी पढ़ें- सिर्फ 14 दिन के लिए छोड़ देंगे चीनी तो शरीर को मिलेगा गजब का फायदा, डॉक्टर ने बताया

लेकिन किसी कारण आप सुबह की सैर नहीं कर पाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है इवनिंग वॉक करके अपने आपको फिट रख सकते हैं. इस समय टहलने से स्ट्रेस कम होता है और स्लीपिंग साइकिल भी बेहतर होती है.

इसके अलावा हर मील के बाद लगभग 15 मिनट टहलना भी अच्छा होता है. अगर आप नाश्ते, लंच और डिनर के बाद 15 से 20 मिनट टहल लेते हैं, तो फिर आपको सुबह और शाम की सैर की खास जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, खाने के बाद शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है. ऐसे में आपका टहलना शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा है. इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है.

शुगर पेशेंट हर दिन कितना कदम चलें - How many steps should a diabetic patient walk every day?

वहीं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए आपको हर दिन कम से कम 7, 000 कदम चलना चाहिए. यह न सिर्फ शुगर लेवल मेंटेन करता है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)