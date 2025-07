डायबिटीज के मरीज भूलकर भी न खाएं ये 5 फल, ब्लड शुगर के लिए बन सकते हैं खतरे की घंटी

5 Worst Fruits for Diabetes: डायबिटीज भारत में तेजी से बढ़ रही है. इसका सबसे बड़ा कारण बिगड़ती लाइफस्टाइल और खराब खानपान है. इस क्रॉनिक डिजीज का कोई इलाज नहीं है. इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है. डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए. उन्हें कुछ चीजों से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए. इनमें कुछ फल (Worst fruits for diabetics to avoid) भी शामिल हैं. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार, फलों में जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं, जो न सिर्फ हमें एनर्जेटिक रखते हैं, बल्कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करके टाइप 2 डायबिटीज (What fruits to avoid in diabetes) के खतरे को घटाते हैं. फल बेस्ट डाइट भी होते हैं, लेकिन कुछ फलों में कुदरती मिठास होती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं होते. ऐसे में इन्हें खाने (Dangerous fruits for type 2 diabetes) से बचना चाहिए, वरना शुगर लेवल स्पाइक कर सकता है. यहां जानिए 5 ऐसे फलों के बारें में जो शुगर के मरीजों के लिए सबसे खराब माने जाते हैं.

डायबिटीज में कौन से फल नहीं खाएं- श्(Diabetes Mein Kya Nahi Khaye)

1. केला- (Banana)

केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) 51 होता है. इसमें हाई अमाउंट में स्टार्च और नेचुरल शुगर होती है. पका हुआ केला खाने के बाद काफी तेजी से डाइजेस्ट होता है और शरीर में ग्लूकोज रिलीज करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक आता है. इसके साथ ही, इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट दोनों ज्यादा होते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर केला खाना ही है तो हरे यानी कच्चे केले का सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं.

Photo Credit: Canva

2. अंगूर- (Grapes)

अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 होता है. छोटे-छोटे इन फलों में हाई फ्रक्टोज और सुक्रोज होता है. ये दोनों लिवर में तेजी से प्रोसेस होकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं और ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं. इनमें फाइबर कम होता है, जिससे इनका डायजेशन और तेज होता है. इसकी बजाय आप स्ट्रॉबेरी या ब्लैकबेरी जैसे बेरीज खा सकते हैं.

3. आम- (Mango)

फलों का राजा और गर्मियों में मार्केट की शान आम शुगर बढ़ाने में खलनायक बन सकता है. इसका GI 60–65 होता है. आम में हाई फ्रक्टोज़ कंटेंट होता है और यह तेजी से पचकर शुगर लेवल बढ़ा देता है. साथ ही, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी खराब कर सकता है. आम का ग्लायसेमिक लोड (GL) भी काफी ज्यादा होता है, जो डायबिटिक के लिए डेंजर अलार्म है. अगर आप डायबिटीज मरीज हैं और आम खाना ही चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाएं, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं.

4. चीकू- (Sapodilla)

चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65–70 होता है. इस कारण यह शुगर मरीजों के लिए जहर से कम नहीं है. चीकू में हाई अमाउंट में सुक्रोज और फ्रक्टोज होता है. इसकी मिठास ब्लड शुगर को कुछ ही मिनटों में बढ़ा सकती है. यह फल भी जल्दी डाइजेस्ट होता है, जिससे पोस्ट-प्रैंडियल ब्लड शुगर यानी खाने के बाद की शुगर तेजी से बढ़ सकती है. डायबिटिक मरीजों को इससे पूरी तरह बचना चाहिए.

5. अनानास- (Pineapple)

अनानास में विटामिन C जरूर है लेकिन इसमें हाई फ्रक्टोज लेवल और कम फाइबर भी होता है. ये दोनों मिलकर फास्ट ब्लड शुगर राइज ट्रिगर करते हैं. इसका GI 66 होता है. इस फल का जूस फॉर्म तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें फाइबर लगभग खत्म हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)