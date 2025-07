जामुन से ज्यादा फायदेमंद उसकी गुठली! 15 दिन का ऐसा नुस्खा जो शुगर-पथरी में है कारगर

Jamun Seeds Powder Benefits: गर्मी का मौसम हो और जामुन न खाए, ऐसा हो सकता है क्या भला. इस सीजन में बाजारों में सड़क किनारे ठेलों से लेकर फलों की दुकानों तक, हर जगह ये फल देखने को मिल जाता है. स्वाद में थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा लेकिन हेल्थ के मामले में उससे भी जबरदस्त. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जामुन को आप मजे लेकर खाते हैं और उसकी गुठली यूं ही फेंक देते हैं, वही गुठली आपकी सेहत के लिए रामबाण (How many health problems can jamun seeds actually solve) बन सकता है. इंस्टाग्राम पर जामुन के गुठली को बेहद चमत्कारी (Blackberry seed powder benefits in hindi) बताया गया है. 'healthyyjevan' नाम के इंस्टा हैंडल से शेयर किए गए एक वीडियो में दावा किया गया है कि 'जामुन से ज्यादा कीमती उसकी गुठली होती है.' क्योंकि ये गुठली डायबिटीज और किडनी स्टोन (Jamun Seeds Powder for Diabetes and Kidney Stone Home Remedy) जैसी बीमारियों को महज 15 दिनों में जड़ से खत्म कर सकती है. आइए जानते हैं क्या है इस इंस्टा-वायरल नुस्खे की सच्चाई...

जामुन की गुठली मत फेंकना (Blackberry Seeds Uses)



हम बचपन से सुनते आए हैं कि जामुन खून साफ करता है, पाचन ठीक करता है और डायबिटीज वालों के लिए वरदान है. लेकिन अब हेल्थ एक्सपर्ट्स का ध्यान उस हिस्से पर गया है जिसे अब तक कूड़ेदान में डाल दिया जाता था, जामुन की गुठली. इसे लेकर इंस्टाग्राम 'healthyyjevan' पर जो दावा किया गया है, उसके अनुसार, 'कुछ जामुन की गुठलियां लेकर उन्हें अच्छे से धोकर धूप में सुखाइए. पूरी तरह सूखने पर उन्हें मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए. अब इस पाउडर का एक चम्मच रोज सुबह खाली पेट दूध या पानी से लीजिए. सिर्फ 15 दिनों में हजारों पुरानी शुगर और पथरी जड़ से खत्म हो जाएगी.'

क्या सचमुच जामुन की गुठलियां इतनी फायदेमंद हैं (Jamun Seeds Healthy or not)



अब सबसे बड़ा सवाल कि इंस्टाग्राम पर किया गया यह दावा कितना सच और कितना झूठ है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, आयुर्वेद में जामुन की गुठली का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. कई रिसर्च पेपर्स में भी जामुन गुठली के एंटी-डायबिटिक और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों को माना गया है. इसलिए इस दावे को पूरी तरह फेक कहना गलत होगा. लेकिन यह भी समझना होगा कि जामुन की गुठलियां एक नेचुरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ना कि इंसुलिन का विकल्प.



जामुन की गुठली के क्या-क्या फायदे हैं (Blackberry Seeds Benefits)

1. डायबिटीज में रामबाण

जामुन की गुठली में मौजूद जंबोलिन (Jamboline) और जंबोसिन (Jambosine) नाम के नेचुरल तत्व ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. ये शरीर में इंसुलिन के असर को बेहतर बनाते हैं.

2. किडनी स्टोन का इलाज

जामुन की गुठली का ये पाउडर यूरिन को साफ करता है और उसके जरिए किडनी स्टोन को धीरे-धीरे घोल देता है. 15-20 दिनों तक लगातार यूज करने से पथरी के लक्षणों में राहत मिल सकती है.

3. इन बीमारियों में भी कारगर

इसके अलावा जामुन सीड्स का पाउडर गैस, एसिडिटी और पेट की जलन में राहत, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने, स्किन एलर्जी और फोड़े-फुंसी से छुटकारा और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है.

क्या कोई भी यूज कर सकता है जामुन गुठली का पाउडर (Jamun Seeds Side Effects)



एक्सपर्ट्स के अनुसार, ये नुस्खा भले ही नेचुरल है, लेकिन हर शरीर अलग होता है. अगर किसी को हाई BP, प्रेग्नेंसी, थायराइड या कोई गंभीर बीमारी है, तो पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें. क्योंकि ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ब्लड शुगर को बहुत नीचे गिरा सकता है, जिससे चक्कर, थकान, कमजोरी हो सकती है.