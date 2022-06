Diabetes के रोगियों में High Blood Sugar के कारण बढ़ गया है Foot Pain तो आज ही अपनाएं ये घरेलू उपचार

1. फिजिकली एक्टिव रहें

व्यायाम के स्वास्थ्य लाभ असंख्य हैं. उनमें से एक यह है कि यह दर्द के प्रति आपकी सहनशीलता को बढ़ाता है. जब आप अपनी मांसपेशियों पर काम करना शुरू करते हैं, तो पहली बार में वे बहुत दर्द करेंगे. हालांकि, जितना अधिक आप उनपर काम करेंगे, आपकी सहनशीलता उतनी ही अधिक होगी. जल्द ही आप हाई-इंटेंसिटी वाले वर्कआउट के अभ्यस्त हो जाएंगे. व्यायाम आपके शरीर के ब्लड फ्लो में भी सुधार करता है. अधिक व्यायाम का अर्थ है कि आपकी नसों को अधिक ब्लड मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी. यह आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करता है.

2. अपने पैरों की निगरानी करें

न्यूरोपैथी आपको सुन्न महसूस करवा सकती है. इसलिए अपना ख्याल रखना महत्वपूर्ण है - खासकर अपने पैरों का. आपको अपने पैरों को साफ रखना चाहिए. अपने पैर के नाखूनों को काट कर साफ रखें. हर रात बिस्तर पर जाने से पहले और हर सुबह उठने पर अपने पैरों और पैर की उंगलियों पर ध्यान दें कि कहीं सूजन तो नहीं बढ़ रही है. किसी भी प्रकार की चोट या अल्सर के लिए के लिए नजर बनाए रखें. डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए कुछ अच्छे जूतें खरीदें.

Foot Pain Remedies: पैरों के दर्द से बचने के लिए अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें.

3. गर्म पानी में भिगोएं या नहाएं

गर्म पानी तनाव को कम करने और दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है. पानी गर्म होना चाहिए - ठंडा या गर्म नहीं. आप में अपना हाथ डालकर सही तापमान मेजर कर सकते हैं. आपके हाथ आपके पैरों की तुलना में गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनका उपयोग करें.

4. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें

न्यूरोपैथी का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें. यह कुछ ऐसा है जो आपको वैसे भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको शुरू करना चाहिए. ऐसे फूड्स खाएं जो पोषक तत्वों से भरपूर हों और जिनमें फैट कम हो. इसके साथ ही ऐसे फूड्स खाएं जिनमें साधारण कार्बोहाइड्रेट न हों जैसे सफेद ब्रेड और पास्ता. इसके बजाय ब्राउन राइस का विकल्प चुनें. अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने से डायबिटीज से पैदा होने वाली जटिलताओं को रोकने में मदद मिल सकती है और डायबिटीज न्यूरोपैथी के साथ आने वाले दर्द को कम किया जा सकता है.

5. नियमित रहें

किसी भी प्रकार के उपचार से अच्छा रिजल्ट पाने का तरीका है आप उसको नियमित करें. यानि बीच-बीच में गैप न करें. हो सकता है कि आप पहले दिन या पहले हफ्ते में भी परिणाम न देखें. उपचार को लंबे समय के टारगेट के रूप में देखें. घरेलू उपचारों का उपयोग करके न्यूरोपैथी दर्द से राहत पाने के लिए थोड़ा समय लग सकता है. न्यूरोपैथी डायबिटीज की जटिलताओं में से एक है.

