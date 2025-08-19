विज्ञापन
मिल्क टी की बजाय पिएं इस चीज की चाय, ब्लड शुगर लेवल अपने आप होने लगेगा कंट्रोल, डायबिटीज रोगियों के लिए कमाल

Tea For Blood Sugar: आज के समय में ब्लड शुगर की समस्या काफी देखी जाती है. समय रहते इस पे ध्यान दिना बेहद जरूरी है.

Tea For Blood Sugar: मिल्क टी जगह इन 6 तरह की चाय का करें सेवन.

Tea For Blood Sugar: ब्लड शुगर का बढ़ना, जिसे हाइपरग्लेसेमिया भी कहा जाता है, तब होता है जब आपके रक्त में ग्लूकोज (शर्करा) का स्तर बहुत अधिक हो जाता है. आज के समय में ब्लड शुगर की समस्या काफी देखी जाती है. समय रहते इस पे ध्यान दिना बेहद जरूरी है. यह स्थिति तब होती है जब आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं में प्रवेश करने और ऊर्जा के रूप में उपयोग होने के बजाय रक्त में जमा हो जाता है. अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं.

1. कैमोमाइल चाय-

कैमोमाइल चाय में एंटीऑक्‍सीडेंट, एंटीइंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो इंसुल‍िन के लेवल को कंट्रोल कर सकते है. 

2. गुड़हल चाय-

 गुड़हल की चाय में पॉलीफेनॉल पाया जाता है. इस चाय के सेवन से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

3. हरी चाय-

ग्रीन टी में में एंटीइंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करा चाहते हैं तो अपने दिन की शुरूआत इससे कर सकते हैं. 

4. दालचीनी चाय-

 दालचीनी चाय में एंटीऑक्‍सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

5. काली चाय- 

 ब्‍लैक टी में एंटीइंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इस चाय का सेवन करने से इंसुल‍िन के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं.

6. मेथी चाय-

 किचन में मौजूद मेथी एक ऐसा मसाला है जिसे स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है. रोजाना मेथी की चाय का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

