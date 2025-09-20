इस पेड़ की छाल करती है ब्लड शुगर कंट्रोल, बस दिन में एक बार कर लें इसका सेवन

Sugar Control Me Kaise Rakhe: मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है. केवल सही खानपान से ही मधुमेह को कंट्रोल (Diabetes Kaise Control Kare) किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ आयुर्वेद जड़ी-बूटियां भी हैं जो शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में मददगार साबित हो सकती हैं. प्राकृतिक रूप से शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए बरगद के पेड़ की छाल और जड़ों को भी गुणकारी माना जाता है. बरगद की छाल और जड़ों में एंटी-डायबिटिक गुण पाए जाते हैं. जो ब्लड शुगर को नियंत्रित (Sugar Control Me Kaise Rakhe) करने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं इनके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सही बनी रहती है.

ब्लड शुगर को नियंत्रित कैसे किया जाए (Sugar Control Me Kaise Rakhe) -

बरगद की छाल के चूर्ण और जड़ों को अगर नियमित रूप से खाया जाए तो शुगर का लेवल बढ़ता नहीं है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान मीठी चीजों का सेवन करने से परहेज करें. अगर आप अपनी डाइट में मीठी चीजें शामिल रखेंगे तो शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी.

किसी तरह से करें बरगद की छाल का सेवन

बरगद की छाल का चूर्ण तैयार करके इसे पानी के साथ खाया जा सकता है. आप इस पेड़ की छाल लेकर उसे अच्छे से सूखा लें. फिर इसे पीस लें. रोज ये चूर्ण पानी में मिलाकर खाएं. इसे खाने से शुगर का लेकर कंट्रोल किया जा सकता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें की अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से बचे और इसके खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट दिखे तो इसका सेवन करना बंद कर दें. इसी तरह से बरदग की ऊपरी जड़ों को सूखाकर भी चूर्ण तैयार किया जा सकता है.

नीम भी मधुमेह को कंट्रोल करने में कारगर

बरगद की छाल और जड़ी बूटी के लिए नीम के पत्ते भी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं. नीम के पत्तों या पाउडर का सेवन करने से शरीर को उत्तम लाभ पहुंचते हैं. खासकर उन लोगों को जिनको मधुमेह का रोग है. नीम के पत्तों को सूखाकर उनका पाउडर बना उसे पानी के साथ खाया जा सकता है. या नीम के पत्तों को सीधे तौर पर चबाया जा सकता है. नीम खाने से त्वचा भी सही बनी रही है और दाने-फुंसी जैसी समस्या नहीं होती है.

