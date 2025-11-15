आईपीएल 2026 रिटेंशन लाइव अपडेट: दिल्ली कैपिटल्स कथित तौर पर अगले महीने की आईपीएल 2026 मिनी नीलामी से पहले भारत के बल्लेबाज केएल राहुल को रिटेन करने के लिए तैयार है. पिछले साल मेगा नीलामी के दौरान दिल्ली ने केएल राहुल को 14 करोड़ रुपये में खरीदा था. मिनी ऑक्शन से पहले इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि राहुल को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ट्रे़ड करना चाहता है, लेकिन दोनों फ्रेंचाइजी के बीच बात बनी नही है. इस बीच, चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को रिलीज करने के लिए तैयार है, जिसने पिछले साल आईपीएल 2025 मेगा नीलामी से पहले उन्हें 13 करोड़ रुपये में बरकरार रखा था. पथिराना ने पिछले सीज़न में निराशाजनक अभियान का सामना किया था और प्रति ओवर 10 से अधिक रन बनाते हुए केवल 13 विकेट झटके थे. इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अपने व्यापार समझौते की पुष्टि की, जिसमें सैमसन 5 बार के आईपीएल विजेताओं में शामिल हो गए, जबकि रवींद्र जड़ेजा और सैम कुरेन दूसरे रास्ते पर चले गए.
IPL 2026 Retention Live: टी नटराजन रिटेन
दिल्ली कैपिटल्स ने टी नटराजन को रिटेन करने का फैसला लिया है. उन्हें 10.75 करोड़ रुपये में साइन किया गया था, लेकिन चोटों के कारण वह ज्यादा नहीं खेल सके. टीएनपीएल उनका कुछ खास नहीं रहा था. लेकिन अब पूरी तरह से ठीक हो गए है और फिट और सक्रिय है. अब उन्हें आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीएन टीम में नामित किया गया है. दिल्ली कैपिटल्स प्रबंधन की ओर से उन पर विश्वास दिखाया गया है.
IPL 2026 Retention Live: पीबीकेएस ने जोश इंग्लिश को रिलीज किया
रिपोर्ट्स की मानें तो 30 वर्षीय कीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस, जिन्हें पिछले साल 2.5 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, को पंजाब किंग्स द्वारा जाने दिया जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम ने उस ऑस्ट्रेलियाई से आगे बढ़ने का फैसला किया है जिसने पिछले सीज़न में 11 मैचों में भाग लिया था. उन्होंने 30 की औसत और 162 की स्ट्राइक रेट से 278 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 73 था.
यॉर्कशायर में जन्मे ऑस्ट्रेलियाई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लीग मैच में पंजाब किंग्स के लिए हीरो रहे, जिससे रिकी पोंटिंग की कोचिंग वाली टीम को मुंबई इंडियंस पर सात विकेट की जीत के साथ शीर्ष दो में जगह बनाने में मदद मिली.
इनके अलावा, पीबीकेएस ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्डी, प्रवीण दुबे और कुलदीप सेन को रिलीज करने के लिए तैयार है. शुरुआत में विष्णु विनोद को रिलीज के लिए चिह्नित किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधन ने इसके बजाय कुलदीप को जाने देने का विकल्प चुना है.
IPL 2026 Retention Live: सनराइजर्स हैदराबाद ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज
IPL 2026 Retention Live: शुभमन गिल की टीम से इन खिलाड़ियों की होगी छुट्टी
गुजरात टाइटंस ने पांच खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है: महिपाल लोमरोर, करीम जनत, गेराल्ड कोएत्ज़ी, कुलवंत खेजरोलिया के अलावा दासुन शानका. दासुन शानका पहले भी श्रीलंका का नेतृत्व कर चुके हैं. शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया गया है.
IPL 2026 Retention Live: वेंकटेश समेत इन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है कोलकाता
कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो फ्रेंचाइजी इसके अलावा इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली (2 करोड़ रुपये), कीपर-बल्लेबाज लवनिथ सिसौदिया (30 लाख रुपये) और अफगान कीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ (2 करोड़ रुपये) और चेतन सकारिया को रिलीज करेगी. सकारिया मेगा नीलामी में नहीं बिके लेकिन पिछले साल उमरान मलिक के रिप्लेसमेंट के रूप में उन्हें लाया गया था. इन खिलाड़ियों के अलावा फ्रेंचाइजी क्विंटन डी कॉक (3.6 करोड़ रुपये) और एनरिक नॉर्टजे (6.5 करोड़ रुपये) को रिलीज़ करने जा रही है.
केकेआर की रिलीज का एक दिलचस्प पहलू यह है कि इससे उनके सभी कीपर-बल्लेबाजों - डी कॉक, गुरबाज़ और सिसौदिया को जाने दिया. वे नीलामी में किसे निशाना बना सकते हैं? केएल राहुल को वो ट्रेड नहीं कर पाए थे. क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनकी बात नहीं बनी है. समझा जाता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने केकेआर प्रबंधन को सूचित कर दिया है कि वे स्टार बल्लेबाज को रिलीज नहीं करेंगे.
IPL 2026 Retention Live: पथिराणा को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा का ट्रेड करने के बाद, पिछले साल की मेगा नीलामी से पहले अपने एक और रिटेनड खिलाड़ी मथीशा पथिराना को रिलीज़ कर सकती है. श्रीलंकाई स्लिंगर को पांच बार के विजेताओं ने 13 करोड़ रुपये में बरकरार रखा था. लेकिन वह चोट की समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें अपने गेंदबाजी एक्शन पर पुनर्विचार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है और उनकी प्रभावशीलता में कुछ कमी आई है. उन्होंने आईपीएल 2025 में 12 मैच खेले और 10.14 की इकॉनमी से 13 विकेट लिए.
IPL 2026 Retention Live: फाफ को रिलीज करेगी दिल्ली?
क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स आगामी आईपीएल नीलामी से पहले फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, हैरी ब्रूक और मोहित शर्मा को रिलीज करने के लिए तैयार है. तीन बार के आईपीएल विजेता फाफ आरसीबी द्वारा रिलीज किए जाने के बाद पिछले सीजन में मेगा नीलामी में डीसी में शामिल हुए थे.
IPL 2026 Retention Live Updates: राजस्थान से जुड़ने से क्या बोले जडेजा
"आरआर ने मुझे अपना पहला मंच और जीत का पहला स्वाद दिया. वापस आकर विशेष महसूस होता है - यह मेरे लिए सिर्फ एक टीम नहीं है, यह घर है. आरआर ही वह जगह है जहां मैंने अपना पहला आईपीएल जीता है, और मुझे खिलाड़ियों के इस मौजूदा समूह के साथ और अधिक जीतने की उम्मीद है."
IPL 2026 Retention Live Updates: जडेजा को लेकर सीएसके के सीईओ ने तोड़ी चुप्पी
सीएसके के एमडी कासी विश्वनाथन ने फ्रेंचाइजी द्वारा अपने प्रमुख ऑलराउंडर रवींद्र जड़ेजा को राजस्थान रॉयल्स से बेचने पर चुप्पी तोड़ी है. विश्वनाथन ने कहा कि निर्णय आपसी था और खिलाड़ियों का मानना था कि बदलाव जरूरी है. "चेन्नई सुपर किंग्स, जैसा कि आप जानते हैं, ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन के लिए जडेजा और सैम कुरेन को ट्रेड किया है. एक फ्रेंचाइजी के रूप में, आप जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में, हमने ट्रेडिंग के रास्ते का उपयोग नहीं किया है, एक वर्ष को छोड़कर जब हमें रॉबिन उथप्पा मिला था. टीम प्रबंधन को एक शीर्ष क्रम के भारतीय बल्लेबाज की आवश्यकता महसूस हुई. एक भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज को पाने के लिए ट्रेड विंडो से गुजरना होगा."
IPL 2026 Retention Live Updates: सैलरी कट को तैयार हुए जडेजा
चेन्नई सुपर किंग्स में 12 साल बिताने के बाद, रवींद्र जडेजा उस फ्रेंचाइजी, राजस्थान रॉयल्स में वापसी के लिए तैयार हैं, जहां से उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. सीएसके में प्रति सीजन 18 करोड़ रुपये कमाने वाला यह ऑलराउंडर वेतन में कटौती पर सहमत होने के बाद आरआर में शामिल हो गया है. जडेजा को अब रॉयल्स में प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपये का वेतन मिलेगा, इस कटौती की पुष्टि आईपीएल ने की है.
IPL 2026 Retention Live Updates: 8 खिलाड़ियों का हो चुका है ट्रेड
आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने 2026 सीजन की रिटेंशन की समयसीमा से पहले 8 खिलाड़ियों के ट्रेड की पुष्टि की है. इनमें रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन का नाम भी शामिल है. ऑलराउंडर जडेजा को राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड किया गया है, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करेंगे.
12 सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रतिनिधित्व करने वाले रवींद्र जडेजा ने 254 से ज्यादा आईपीएल मैच खेले, जिसमें 3,260 रन बनाने के साथ 170 विकेट हासिल किए हैं.
रवींद्र जडेजा लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उनकी लीग फीस 18 करोड़ रुपये से घटाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई है.
दूसरी ओर, सैमसन अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की लीग फीस पर सीएसके का प्रतिनिधित्व करेंगे. 2013 में अपने आईपीएल डेब्यू के बाद से इस सीनियर खिलाड़ी ने अधिकांश सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेले. हालांकि, 2016 और 2017 में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेला.
लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से सफल ट्रेड के बाद मुंबई इंडियंस में वापस आएंगे. केकेआर ने मार्कंडेय को 30 लाख रुपये में खरीदा था. मयंक उसी फीस पर मुंबई इंडियंस में वापस आएंगे. मार्कंडेय ने अपना आईपीएल सफर मुंबई इंडियंस के साथ शुरू किया और 2018, 2019 और 2022 में इस फ्रेंचाइजी के लिए खेले.
इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन एक सफल ट्रेड के बाद अपनी मौजूदा 2.4 करोड़ रुपये की आईपीएल फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में ट्रांसफर होंगे. 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 64 आईपीएल मैच खेले हैं. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद से एक सफल ट्रेड के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे.
आईपीएल 2025 सीजन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 10 करोड़ रुपये में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी शमी उसी फीस पर लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रांसफर होंगे.
बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से ट्रांसफर होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) में शामिल होंगे. अर्जुन अपनी मौजूदा 30 लाख रुपये की फीस पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते रहेंगे.
IPL 2026 Retention Live: चेन्नई में जाएंगे मैक्सवेल?
कई विदेशी सितारों को रिलीज करने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें एक ऑलराउंडर को साइन करने पर होगी. कई रिपोर्टों के अनुसार, सीएसके ग्लेन मैक्सवेल को शामिल करते हुए एक व्यापार समझौते की तलाश में है, जिन्हें पंजाब किंग्स द्वारा रिलीज़ किया जाना तय है. हालांकि अभी तक कोई ठोस बात सामने नहीं आई है.
IPL 2026 Retention Day Live: थोड़ी देर में जारी होगी रिटेंशन लिस्ट
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज आईपीएल 2026 के लिए सभी फ्रेंचाइजियों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है. इसकी डेडलाइन दोपहर 3 बजे थी. आईपीएल ने भी कहा है कि वह थोड़ी देर में ही खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेगी.