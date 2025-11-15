लाल किला ब्लास्ट में 40 फीट तक हिल गई थी धरती, CCTV वीडियो में दिखा जबरदस्त धमाके का असर

दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस जोरदार धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि 40 फीट तक धरती तक हिल गई. सीसीटीवी फुटेज इस बात की तस्दीक कर रहा है. धमाका ठीक उस जगह हुआ जिसके नीचे से दिल्ली मेट्रो गुजरती है. अगर सड़क को नुकसान होता तो मेट्रो को भी बड़ा खतरा हो सकता था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली बम धमाका मामला: नेशनल मेडिकल कमीशन ने गिरफ्तार चार संदिग्ध डॉक्टरों का रद्द किया रजिस्ट्रेशन

CCTV फुटेज में दिखा धमाके का असर

इस धमाके को जो वीडियो सामने आया है, उसमें धमाके की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है. जिसमें दिख रहा है कि अंडरग्राउंड लालकिला मेट्रो स्टेशन पर धमाके के तुरंत बाद पूरे स्टेशन में जोरदार कंपन महसूस किया गया. फुटेज में देखा जा सकता है कि फूड शॉप पर रखा सामान हिल गया और लोग डर के मारे भागने लगे. ब्लास्ट का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि धरती ऐसे हिल गई जैसे जोरदार भूकंप आ गया हो.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का घर गिराया गया, पुलवामा में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन

लाल किला मेट्रो पर धमाके का असर

हालांकि राहत की बात ये है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है और ठीक इसके ऊपर धमाका हुआ. CCTV देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके की ताकत कितनी थी. दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुई कार ब्लास्ट की घटना के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने बड़ा कदम उठाया है. एएसआई ने 15 नवंबर तक लोगों के लिए लाल किला को बंद करने का फैसला लिया है.