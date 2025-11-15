IPL इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड हुआ कंफर्म, CSK में शामिल हुए संजू सैमसन, जडेजा हुए राजस्थान रॉयल्स के- रिपोर्ट

IPL Sanju Samson Retention Confirmed: संजू सैमसन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार संजू सैमसन IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स से खेल सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार रिटेंशन से ठीक पहले संजू सैमसन का ट्रेड कन्फर्म हो गया है. रिपोर्ट में कहा गया है, "यह ट्रेड, जो रॉयल्स की टीम में किसी विदेशी खिलाड़ी के उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी रूप से अटका हुआ था, लेकिन अब बीसीसीआई की ओर से मंज़ूरी दे दी गई है.15 नवंबर को यानी आज आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है. " रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स (RR) ने अपने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को सौंप दिया है. सैमसन IPL में रिटेंशन की समय सीमा से कुछ घंटे पहले ही 5 बार की चैंपियन टीम में शामिल हुए हैं.

राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए रवींद्र जडेजा

दूसरी ओर, RR ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन की सेवाएं हासिल कर ली हैं, जिससे हफ़्तों से चल रही अटकलों का अंत हो गया है. क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी टीम में जगह न मिलने के कारण शुरुआती उलझनों के बाद इस कदम को हरी झंडी मिली है. रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि "सीएसके पिछले तीन सालों से सैमसन को लेने की कोशिश कर रहा था, आईपीएल के एक सीईओ ने नाम न छापने की शर्त पर इस ट्रेड को रॉयल्स के लिए एक बेहतरीन डील बताया.

Photo Credit: @SelflessCricket/X

सीईओ के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, "यह बेहद चौंकाने वाला है कि एक फ्रेंचाइज़ी खिलाड़ी, जो सीएसके के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहा है, उसे इतनी आसानी से जाने दिया गया. एमएस धोनी के संन्यास के कगार पर होने के साथ, सीएसके का चेहरा कौन है? एमएस के बाद, हमेशा जडेजा ही थे. एमएस के जाने के बाद, क्या टीम के पास कोई प्रतिनिधि चेहरा है?"

इतने करोड़ रुपये में बनी बात

रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में वापसी कर रहे हैं, उन्होंने 12 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला है. उन्हें 18 करोड़ रुपये मिलेंगे. संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड किया गया, उन्हें 18 करोड़ रुपये मिलते रहेंगे. शमी हैदराबाद से लखनऊ आ गए हैं और उनकी मौजूदा फीस 10 करोड़ रुपये है.