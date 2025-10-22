विज्ञापन
डायबिटीज, दाद, फोड़े-फुंसी, अपच, गैस और एसिडिटी के साथ अनेक रोगों का काल है ये कड़वी आयुर्वेदिक औषधि

Chirata Benefits: एक कड़वी लेकिन बेहद गुणकारी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी, जो भारत में सदियों से कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती आ रही है. चलिए जानते हैं उसके बारे में सब कुछ.

Chirata Benefits: चिरायता का सबसे प्रमुख लाभ इसका पाचन तंत्र पर असर है.

Ayurvedic Uses of Chirata: चिरायता एक कड़वी लेकिन बेहद गुणकारी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो भारत में सदियों से कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती आ रही है. खासकर बदलते मौसम में होने वाले बुखार, पाचन संबंधी गड़बड़ी और त्वचा रोगों में यह औषधि बहुत फायदेमंद मानी जाती है. चिरायता का सबसे प्रमुख लाभ इसका पाचन तंत्र पर असर है. यह अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. साथ ही यह भूख बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे शरीर को पोषण मिलने लगता है और कमजोरी दूर होती है.

चिरायता में पाए जाने वाले गुण

चिरायता में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं. इसे रेगुलर इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और सामान्य संक्रमण या मौसमी बीमारियों का खतरा कम होता है.

चिरायता के शानदार फायदे (Benefits of Chirata)

चिरायता त्वचा संबंधी रोगों जैसे दाद, खुजली, फोड़े-फुंसी, एक्जिमा और यहां तक कि कुष्ठ रोग जैसी स्थितियों में भी राहत देता है. इसका सेवन अंदरूनी रूप से शरीर को साफ करता है, जिससे स्किन क्वालिटी में सुधार होता है.

चिरायता का सबसे बड़ा गुण इसका ब्लड प्यूरिफिकेशन है. यह खून में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करता है.

चिरायता मलेरिया सहित कई प्रकार के बुखार में असरकारक होता है. साथ ही यह लिवर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होता है, जिससे लिवर से जुड़ी कई समस्याओं में लाभ मिलता है.

चिरायता ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. इसके अलावा, इसका काढ़ा खांसी और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं में भी राहत देता है.

चिरायता के नुकसान (Side Effects of Chirata)

जहां चिरायता के अनेक फायदे हैं, वहीं इसके बहुत ज्यादा सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे पेट में जलन, मतली, उल्टी या दस्त की शिकायत. इसलिए चिरायता का सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें. खासकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका प्रयोग बिना एक्सपर्ट की सलाह के नहीं करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

