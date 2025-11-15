विज्ञापन

घर स्वस्थ होकर लौटे धर्मेंद्र, 90वें जन्मदिन की तैयारी में जुटीं हेमा और बेटियां, परिवार ऐसे करेगा सेलिब्रेट

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें हिंदी सिनेमा में ‘हीमैन’ के नाम से जाना जाता है, हाल ही में अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में रहे. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Read Time: 2 mins
Share
घर स्वस्थ होकर लौटे धर्मेंद्र, 90वें जन्मदिन की तैयारी में जुटीं हेमा और बेटियां, परिवार ऐसे करेगा सेलिब्रेट
8 दिसंबर को हिया धर्मेंद्र का जन्मदिन
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्हें हिंदी सिनेमा में ‘हीमैन' के नाम से जाना जाता है, हाल ही में अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में रहे. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी और परिवार लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था. हालांकि अब राहत की खबर यह है कि धर्मेंद्र पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं. जैसे ही उनकी वापसी की जानकारी सामने आई, फैन्स और करीबियों ने खुशी जाहिर की और सोशल मीडिया पर उनके लिए शुभकामनाओं की बौछार होने लगी.

धर्मेंद्र के घर लौटते ही देओल परिवार के बीच माहौल एक बार फिर सकारात्मक हो गया है. उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे और अब पिता को स्वस्थ देखकर सभी के चेहरों पर सुकून है. परिवार के करीबियों का कहना है कि धर्मेंद्र की ऊर्जा और मुस्कान आज भी वैसी ही है, जैसी हमेशा रही है. उनकी रिकवरी ने सभी को उम्मीद दी है कि आने वाले दिनों में वे पहले की तरह एक्टिव नजर आएंगे.

इस बीच, धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. 8 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर इस बार पूरा परिवार एक साथ भव्य तरीके से जश्न मनाने की योजना बना रहा है. बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी इस बार एक खास फैमिली गेट-टुगेदर आयोजित करने की सोच रही हैं, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल होंगे. उधर, ईशा देओल ने भी अपने पिता की सलामती के बाद दोबारा खुशी मनाने की इच्छा जाहिर की है.

धर्मेंद्र की सेहत में सुधार आने के बाद से देओल परिवार के घर में दोहरी खुशी है- एक, उनके ठीक होकर लौटने की, और दूसरी, आने वाले दो जन्मदिनों की. उनके चाहने वालों को अब इंतजार है हीमैन के 90वें जन्मदिन के शानदार जश्न का.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Hema Malini, Dharmendra Health Update, Dharmendra Returns Home, Dharmendra Birthday
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com