लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी बोलीं- मेरा कोई परिवार नहीं, मुझे चप्पल से मारा जाएगा

Lalu Family Crisis After RJD Loose: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली RJD को मिली करारी हार के बाद अब लालू यादव का परिवार को फिर टूटता नजर आ रहा है. तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी खुलकर पार्टी और परिवार की कमियों पर बोल रही हैं. राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान करने के बाद रोहिणी आचार्या ने अब फिर बड़ा बयान दिया है. शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा- मेरा कोई परिवार नहीं है. संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए उन लोगों ने मुझे परिवार से निकला है. उन लोगों को हार की जिम्मेदारी नहीं लेना है.

रोहिणी ने कहा- चाणक्य जो बनेगा, वह जवाब देगा ना

रोहिणी ने आगे कहा- चाणक्य जो बनेगा वह जवाब देगा देश दुनिया चाणक्य से सवाल कर रहा है. पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ संजय, रमीज के बारे में अगर बोलिए तो आपको गाली दिलाया जाएगा. आपके घर से निकाल दिया जाएगा. आपको चप्पल उठाकर मारा जाएगा.



रोहिणी आचार्या ने कहा, "मेरा कोई परिवार नहीं है. आप संजय यादव, रमीज़ और तेजस्वी यादव से जाकर पूछ सकते हैं. उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है. वे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते... पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी नाकाम क्यों हुई. जब आप संजय यादव और रमीज़ का नाम लेते हैं, तो आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज़्ज़त किया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं और यहाँ तक कि मारा भी जाता है."

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी उठाए सवाल

रोहिणी आचार्या के मामले में भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा- यह किसी के पार्टी और परिवार का अंदरुनी मामला है. लेकिन कोई बेटी अपने घर में सम्मान, सुरक्षित महसूस नहीं करें और किसी बाहरी (संजय यादव) के दवाब से पार्टी और परिवार छोड़ने पर मजबूर हो तो सोचिए कि इस पार्टी और परिवार के संचालन में बिहार को कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है क्या? इसी कारण बिहार की महिलाओं ने एनडीए को यह प्रचंड जीत दिलाई.

जदयू नेता नीरज कुमार बोले- लालू परिवार का कलह सामने आ गया

राजद प्रमुख लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और घर से नाता तोड़ने पर जदयू ने लालू यादव पर कटाक्ष किया है. जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पारिवारिक पार्टी में पारिवारिक कलह उभरकर सामने आ गया है. जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो, उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो. जिस भाई की कलाई पर राखी बांधी, वह बहन पार्टी और परिवार को भी अलविदा कह रही है. उन्होंने कहा कि सवाल के घेरे में लालू यादव और राबड़ी देवी हैं. उन्होंने कहा कि लालू यादव राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए हैं, जो सबकुछ जानते हुए भी खामोश हैं.

नीरज कुमार बोले- ज्ञानचक्षु खोलिए लालू जी

उन्होंने कहा कि लालू यादव उस घर के मुखिया हैं. अगर लालू यादव अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे तो उसके अपराधी भी वही होंगे. बेटी का कराह भारी होता है. उन्होंने लालू यादव को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति का कुनबा तो बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा. इसलिए ज्ञानचक्षु खोलिए.

रोहिणी ने एक्स पोस्ट में राजनीति और पार्टी छोड़ने की बात कही

इससे पहले बिहार की राजनीति में शनिवार को उस समय हलचल मच गई, जब राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का फैसला लिया. इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाने की भी घोषणा की.



रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि संजय यादव और रमीज ने उनसे यही करने के लिए कहा था. उन्होंने पोस्ट में यह भी कहा कि वे अपने ऊपर सभी चीजों का दोष ले रही हैं. रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था. मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं."

