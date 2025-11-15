India vs South Africa LIVE, 1st Test, Day 2: राहुल और सुंदर पर रहेगी नजर, भारत की नजर बड़े लीड हासिल करने पर

IND vs SA LIVE Score, 1st Test Day 2, update: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलतकाता में खेला जा रहा है. पहले दिन भारत के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी और साउथ अफ्रीका को 159 रन पर रोक दिया था. वहीं, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 37 रन एक विकेट पर बना लिए थे. क्रीज पर राहुल 13 और वाशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद हैं. दूसरे दिन आज भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने की कोशिश में होंगे. भारत की नजर बड़ी बढ़त हासिल करने पर होगी . LIVE SCORECARD