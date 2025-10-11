विज्ञापन
इन बातों का रखा जाए ध्यान तो समय रहते तनाव या डिप्रेशन से पाया जा सकता है छुटकारा, जानें शुरुआती लक्षण

Stress Or Depression Symptoms: मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों को भूख कम लगती है या अधिक लगने लग जाती है. इसके अलावा उनके सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द की समस्या भी रहती है.

Stress Or Depression Symptoms: छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना मानसिक तनाव का लक्षण हो सकता है. 

Stress Or Depression Symptoms: बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर घोषणा की कि उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है.  दीपिका खुद भी एक दशक पहले अवसाद से जूझ चुकी हैं और वर्षों तक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझती रहीं, खासकर बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद. मानसिक तनाव एक घातक बीमारी होती है. अगर सही समय में इसकी पहचान कर ली जाए तो इससे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है. मानसिक तनाव होने पर क्या शुरुआती लक्षण दिखने को मिलते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में-

मानसिक तनाव के शुरुआती लक्षण (Mansik Tanav Ke Lakshan )

चिड़चिड़ापन

अगर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे और हर समय चिड़चिड़ापन महसूस हो, तो ये मानसिक तनाव का लक्षण हो सकता है. 

नींद की समस्या

मानसिक तनाव होने पर या तो खूब नींद आती है या फिर नींद आना बंद हो जाता है. मानसिक तनाव से ग्रस्त लोग आपको या तो पूर दिन सोते दिखेंगे या फिर किसी बात को लेकर परेशान दिखेंगे.

भूख में बदलाव

मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों को भूख कम लगती है या अधिक लगने लग जाती है. इसके अलावा उनके सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द की समस्या भी रहती है.

सामाजिक दूरी

ऐसे लोग बात करना कम पसंद करते हैं और हर समय परेशान दिखते हैं. ये लोग सामाजिक दूरी बना लेते हैं. इनके शरीर में हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती है. 

रखें इन बातों का ध्यान

अगर नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखा जाए तो मानसिक तनाव से बचा जा सकता है.

  1. किसी भी बात का तनाव होने पर ध्यान और योग करें. ऐसा करने से तनाव दूर हो सकता है.
  2. अच्छी नींद लें.
  3. संतुलित आहार लें.
  4.  किसी भी बात का तनाव होने पर दोस्तों और परिवार से बात करें.
  5. जरूरत पड़े तो मनोचिकित्सक से परामर्श करें.
  6. हर समय सकारात्मक सोचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

