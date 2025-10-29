Dandruff Remedies: आखिर सर्दियों में क्यों होती है डैंड्रफ की समस्या? इन घरेलू उपायों से तुरंत पा सकते हैं छुटकारा

डैंड्रफ एक आम स्कैल्प समस्या है, जिससे ज्यादातर लोग जूझते हैं. ऐसे में गर्मियों की तुलना में सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है, जिसके कारण स्कैल्प रूखी, खुजलीदार हो जाती है और बाल रूखे से दिखने लगते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, आखिर सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या क्यों होती है और इसे दूर करने के लिए किन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

सर्दियों में क्यों होती है डैंड्रफ की समस्या- Why does dandruff problem occur in winter?

सर्दियों में, ठंडी और शुष्क हवा स्कैल्प से नमी छीन लेती है, जिससे स्कैल्प बहुत ही रूखी होने लगता है और व्यक्ति को खुजली होती है. बता दें, ठंड के मौसम में कम पसीना निकलने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण गर्मियों की तुलना में डैंड्रफ सर्दियों में अधिक होता है.



वहीं ठंड के कारण सर्दियों में लोग बाल भी कम धोते हैं, जिससे बालों में गंदगी जमा हो जाती है. इसी के साथ गर्म पानी से नहाना या हीट स्टाइलिंग भी स्कैल्प की नमी की परत को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण डैंड्रफ की समस्या होती है.

डैंड्रफ को दूर करने के घरेलू उपाय- (Home remedies to remove dandruff)



1. सिरका-



सिरका अपने एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है. ऐसे में डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस्तेमाल करने के लिए सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं और इस घोल को सीधे स्कैल्प पर लगाएं. इस घोल को शैम्पू करने से पहले लगभग 30 मिनट तक लगा रहने दें. यह न केवल डैंड्रफ हटाने में मदद करता है, बल्कि स्कैल्प को साफ भी कर सकता है.



नोट: बिना पानी मिलाए सिरके को सीधे त्वचा पर लगाने से बचें, क्योंकि यह जलन पैदा कर सकता है.

2. बेकिंग सोडा-



बेकिंग सोडा स्कैल्प को साफ करने और पीएच बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. बाल धोने से पहले बस एक चम्मच बेकिंग सोडा अपने शैम्पू में मिलाएं और फिर इस्तेमाल करें. कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा मिल सकता है.



3. एलोवेरा जेल-



एलोवेरा जेल के कई औषधीय गुण हैं और यह दुकानों पर आसानी से मिल जाता है. यही नहीं इसे घर पर ही तैयार किया जा सकता है. डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए आप शैम्पू करने से पहले बालों और स्कैल्प की एलोवेरा जेल से मसाज करें और फिर धो लें. यकीनन आपको सर्दियों में डैंड्रफ से छुटकारा मिलेगा.



4. नारियल और नींबू का रस-



नारियल का तेल और नींबू के रस सर्दियों में डैंड्रफ से राहत दिलाने के लिए अच्छा माना गया है. नींबू का रस जहां स्कैल्प को साफ करने और डैंड्रफ को बढ़ने से रोकता है, वहीं नारियल का तेल स्कैल्प और बालों को हाइड्रेट करता है, जिससे वे स्वस्थ और चमकदार बने रहते हैं. आप इनका इस्तेमाल बाल धोने से पहले कर सकते हैं.



5. अंडे की जर्दी-



अंडे की जर्दी डैंड्रफ को दूर करने में काफी मदद करती है. जिसका इस्तेमाल आप शैम्पू करने से पहले कर सकते हैं. सबसे पहले 1-2 अंडे की जर्दी लें और उन्हें अपने स्कैल्प पर लगाकर मालिश करें. इसके बाद अपने बालों को प्लास्टिक या शॉवर कैप से लपेटें और लगभग एक घंटे के लिए छोड़ दें. फिर अच्छी तरह से शैम्पू करें. कुछ समय पर आप देखेंगे कि डैंड्रफ कम हो रहा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)