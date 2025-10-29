छोटी-छोटी आदतें भी कर सकती हैं आपकी किडनी खराब, जान लीजिए क्या करें क्या ना करें?

स्वस्थ किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करके शरीर को सेहतमंद बनाती है. खराब किडनी शरीर को कमजोर बना सकती है इसलिए कुछ भी खाने से पहले ये जरूर देखना चाहिए की इसका असर हमारे शरीर पर क्या होगा, क्योंकि खराब खान-पान या इसमें लापरवाही शरीर की किडनी पर असर कर सकता है और धीरे-धीरे किडनी को डैमेज कर सकता है. अगर आप कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो इसका असर आपकी किडनी पर जरूर पड़ता है, इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ खाना बहुत जरूरी होता है और साथ ही खाने के लिए आदतों में भी बदलाव की जरूरत होती है. आज हम आपको यह बताने जा रहे है कि रोजमर्रा की कौन सी आदतें आपकी किडनी पर असर कर सकती हैं.

वो 4 आदतें जो आपकी क‍िडनी के लिए हानिकारक हो सकती हैं-

1. क्‍या कम पानी पीना किसी तरह से क‍िडनी पर असर कर सकता है?

आज के समय लोग इतने बिजी हो गए हैं कि वह पानी पीना ही भूल जाते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि इस एक छोटी सी गलती की वजह से किडनी खराब हो सकती है. जी हां, कम पानी पीने की वजह से किडनी को शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में कठिनाई होती है, जिसकी वजह से किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है और डैमेज का भी खतरा बढ़ सकता है.

2. अधिक नमक खाना क‍िडनी को कैसे प्रभावि‍त कर सकता है?

जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन भी किडनी डैमेज का कारण बन सकता हैं क्योंकि, किडनी का काम होता है, शरीर में मौजूद पोटैशियम और सोडियम बैलेंस मात्रा में रहे, इसलिए जब आप ज्यादा नमक खाते है तो किडनी की प्रक्रिया बढ़ जाती है और लगातार काम करने से किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है और किडनी डैमेज हो सकती है.

3. क्‍या पेशाब को रोकना क‍िडनी के लि‍ए हानिकारक है?

लोग कई बार पेशाब को घंटों तक रोक कर भूल जाते हैं और सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा करने से आपकी किडनी पर दबाव पड़ता है और इससे इन्फेक्शन हो सकता है और साथ ही यह पथरी का भी कारण बन सकता है.

4. धूम्रपान क‍िस तरह से किडनी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है?

धूम्रपान आपकी किडनी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, क्योंकि धुम्रपान किडनी में ब्लड सर्कुलेशन को कम करके ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है, जिससे किडनी की कार्यप्रणाली खराब हो सकती है.

