रूसी को जड़ से कैसे खत्म करें? डॉक्टर हंसाजी ने बताए 5 घरेलू नुस्खे, डैंड्रफ से तुरंत मिलेगा छुटकारा

Dandruff treatment at home in hindi: सर्दियों का मौसम सुहावना तो होता ही है लेकिन ये अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आता है. इस समय त्वचा-स्किन से जुड़ी समस्याएं लोगों को बहुत परेशान करती हैं. दरअसल, सर्द हवाओं के कारण स्किन और बालों में नमी कम होने लगती है जिससे काफी ज्यादा ड्राईनेस हो जाती है. बालों की बात करें तो रूखेपन से स्कैल्प की त्वचा ड्राई होने लगती है और परिणामस्वरूप बालों में डैंड्रफ यानी रूसी होने लगती है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट भी करवाते हैं लेकिन इनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ देसी उपचार ही सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको योग गुरु और आयुर्वेदिक डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र के बताए हुए कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जो रूसी को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे. साथ ही इससे बाल और स्कैल्प भी हेल्दी बनेंगे. यह जानकारी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी है.

1. नीम के पत्ते

डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि नीम की पत्तियों में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीसैप्टिक गुण होते हैं जो स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं. डैंड्रफ को हटाने के लिए आप नीम की पत्तियों को पानी में उबालें और इस पानी से अपने बालों को नियमित रूप से धोएं. इसके अलावा आप नीम की पत्तियों को दही के साथ मिलाकर स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं. इससे कुछ ही दिनों में आपको फायदा देखने को मिल जाएगा.

डैंड्रफ को हटाने के लिए मेथी का नुस्खा बहुत ही ज्यादा असरदार माना जाता है. इसके लिए आप मेथी के दानों को पानी में भिगोकर रख दें और फिर अगले दिन पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को दही में मिलाएं और इसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला दें. अब इस पूरे मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो शैंपू की मदद से धो दें. ऐसा करने से आपको डैंड्रफ से तुरंत छुटकारा मिल सकता है.

इसके लिए आप 2 चम्मच नारियल तेल को अच्छे से गर्म करें और फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला दें. अब इस तेल को अपने स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं. इसको आप हेयरवॉश करने से 2 घंटे पहले या रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं. ऐसा हफ्ते में 1 बार लगातार करने से आपको फायदा देखने को मिल सकता है. दरअसल, नारियल तेल स्कैल्प को हाईड्रेट करेगा और नींबू में मौजूद विटामिन सी डैंड्रफ से लड़ने में मदद करेगा.

डैंड्रफ को हटाने के लिए ये सबसे ज्यादा कॉमन घरेलू नुस्खा है. इसके लिए आप 1 कप एलोवेरा जेल में 2 चम्मच अरंडी के तेल को मिला दें. अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे सोने से पहले अपने बालों में लगाएं और सुबह धो लें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको असर दिखने लगेगा. साथ ही इससे सिर की खुजली भी खत्म हो जाएगी.

आंवले में विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल प्रोपर्टी होती हैं जो रूसी को हटाने में मदद करती हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच तुलसी की पत्ती को पानी के साथ मिलाकर एक हेयर मास्क तैयार कर लें. अब इस हेयर मास्क को अपने बालों स्कैल्प पर लगाएं और आधे घंटे बाद धो लें. इससे भी डैंड्रफ खत्म हो सकती है.

