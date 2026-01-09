विज्ञापन
सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ ने कर दिया है परेशान? डॉक्टर से जानें छुटकारा पाने के आसान उपाय

Thand Me Dandruff Kaise Hataye: डॉ. रेखा सरोहा होम्योपैथी विशेषज्ञ और हेयर एक्सपर्ट द्वारा बताए गए कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के मौसम में हो रहे डैंड्रफ से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. 

सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ ने कर दिया है परेशान? डॉक्टर से जानें छुटकारा पाने के आसान उपाय
How to deal with dandruff in winter?

Thand Me Dandruff Kaise Hataye: सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ से लगभग ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं. जिकसे कारण स्कैल्प रूखी, खुजलीदार हो जाती है और बाल रूखे से दिखने लगते हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के उपायों को अपनाते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ असर दिख नहीं पाता. यहां हम आपको डॉ. रेखा सरोहा होम्योपैथी विशेषज्ञ और हेयर एक्सपर्ट द्वारा बताए गए कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों के मौसम में हो रहे डैंड्रफ से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.

डैंड्रफ से कैसे छुटकारा पाएं?

रेगुलर हेयर वॉश करें: नियमित रूप से बाल धोने से स्कैल्प साफ रहेगी और डैंड्रफ कम होगा. ठंड में लोग बाल भी कम धोते हैं, जिससे बालों में गंदगी जमा हो जाती है, जिसके कारण डैंड्रफ की समस्या होती है. इसलिए रेगुलर हेयर वॉश करना फायदेमंद माना जा सकता है.

हेवी ऑइलिंग स्किप करें: अगर आप डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं, तो बालों में ज्यादा तेल लगाने से बचें. हेवी ऑइल स्कैल्प के पोर्स को बंद कर सकता है, जिससे खुजली बढ़ सकती है. इतना ही नहीं ज्यादा तेल लगाने से बाल चिपचिपे और गंदे दिखने लगते हैं, जिसके कारण डैंड्रफ ज्यादा दिखाई दे सकता है. अगर आप तेल लगा भी रहे हैं, तो ज्यादा देर न रखें.

गर्म पानी बाल न धोएं: गर्म पानी से अगर आप बाल धोते हैं, तो स्कैल्प से प्राकृतिक तेल निकल सकता है, जिससे स्कैल्प रूखी, खुजलीदार हो सकती है और डैंड्रफ की समस्या और बढ़ सकती है. अगर आप इस समस्या से राहत पाना चाहते हैं तो बालों को गुनगुने या ठंडे पानी से धोना बेहतर माना जा सकता है.

स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करें: सर्दियों के मौसम में स्कैल्प ड्राइ और फ्लेकी हो जाती है, जो डैंड्रफ के मुख्य कारणों में से एक हैं. इसलिए बालों को हेल्दी रखने के लिए स्कैल्प में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है. आप स्कैल्प में नमी बनाए रखने के लिए नारियल तेल, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा जेल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अच्छा खाएं और हाइड्रेटेड रहें: स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें और पर्याप्त पानी पिएं. नियमित रूप से पानी पीने से स्कैल्प में ड्राइनेस नहीं होगी साथ ही डैंड्रफ की समस्या भी कम होगी.

