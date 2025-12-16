10 ग्राम कपूर से दूर हो जाएगी बालों की रूसी, डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया इस्तेमाल करने का सही तरीका

Dandruff Home Remedy: सर्दियों का मौसम सुहावना तो होता है लेकिन इसमें कई तरह की समस्याएं भी परेशान करती हैं. इस दौरान सर्द हवा से त्वचा की हाइड्रेशन खत्म हो जाती है जिससे ड्राईनेस का सामना करना पड़ता है. बालों की बात करें तो सर्दियों में स्कैल्प की नमी खत्म हो जाती है जिससे रूसी यानी डैंड्रफ हो जाती है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले महंगे शैंपू का इस्तेमाल करते हैं जिससे अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इससे छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू उपचार का सहारा ले सकते हैं. आज हम आपको 100 ग्राम कपूर का एक देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप सर्दियों में होने वाली रूसी से राहत पा सकते हैं. यह जानकारी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने एक पोडकास्ट में दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

नुस्खे के लिए सामग्री

डली वाला कपूर

नारियल तेल

डॉक्टर सुभाष गोयल बताते हैं ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 10 ग्राम भीमसेनी लें और उसमें 100 ग्राम वर्जिन नारियल तेल अच्छे से मिक्स कर दें. अब इन दोनों चीजों के मिश्रण को कड़क धूप में रख दें. इससे एक असरदार तेल बनकर तैयार हो जाएगा. अब इस तेल की बालों से लेकर पूरे शरीर में अच्छे से मालिश करें. डैंड्रफ से लेकर ड्राइनेस तक स्किन की कई समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा.

कपूर में एंटीफंगल और कूलिंग गुण होते हैं जो बालों को हेल्दी बनाने में काफी मददगार साबित होते हैं. साथ ही इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है जिससे बालों को मजबूती मिलती है और हेयरफॉल, डैंड्रफ जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं. वहीं, नारियल तेल में फैटी एसिड, विटामिन और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो बालों की जड़ों तक पहुंचकर नमी प्रदान करते हैं और रूसी जैसी परेशानियों से निजात दिलाते हैं.

1. रूसी से छुटकारा पाने के लिए आप बालों में ताजा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. इसके लिए आप पौधे से फ्रेश जेल निकालकर स्कैल्प पर लगाएं. इसके 30 मिनट बाद हेयरवॉश कर लें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फायदा देखने को मिल जाएगा. दरअसल, एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प को हेल्दी कर बालों की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं.

2. नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर स्कैल्प पर लगाने से भी डैंड्रफ से मुक्ति मिल सकती है. इन पत्तियों में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो डैंड्रफ, खुजली और हेयरफॉल को कम करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.