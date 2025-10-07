ये 3 काम करने से फेफड़ों में जमा सारी गंदगी निकल जाएगी बाहर, बढ़ने लगेगी लंग्स की कैपेसिटी

How to Clean Your Lungs Naturally: फेफड़े हमारे सबसे जरूरी अंगों में से हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, धूल, धुआं और खराब खानपान की वजह से हमारे फेफड़े धीरे-धीरे कमजोर होते जा रहे हैं. इसके साथ ही धूम्रपान भी आग में घी डालने का काम कर रहा है. ऐसे में फेफड़ों में भरा कचरा कैसे साफ करें ये एक बड़ा सवाल है. खासकर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फेफड़ों की सफाई और ताकत बनाए रखना बेहद जरूरी है. अगर फेफड़े गंदगी से भर जाएं, तो सांस लेने में दिक्कत, थकान, खांसी और कई बार गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं. तो, क्या हम अपने फेफड़ों को घर पर ही साफ कर सकते हैं? यहां हम आपको वो भी सिर्फ 3 आसान काम बता रहे हैं, जो लंग्स को फिर से ताकतवर बना सकते हैं.

फेफड़ों को साफ और मजबूत करने के उपाय (Ways to Cleanse And Strengthen The Lungs)

1. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज (गहरी सांस लेने की तकनीक)

गहरी सांस लेना फेफड़ों की सफाई का सबसे आसान और असरदार तरीका है. इससे फेफड़ों में जमा कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. रोज सुबह 10 मिनट प्राणायाम, अनुलोम-विलोम या बेली ब्रीदिंग करें. इससे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल सुधरता है और शरीर में एनर्जी आती है. खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो धूम्रपान करते हैं या प्रदूषण में रहते हैं.

2. हर्बल ड्रिंक्स और स्टीम थेरेपी का उपयोग

कुछ देसी चीजें जैसे अदरक, हल्दी, तुलसी और मुलेठी फेफड़ों को साफ करने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं. आप इनसे बना हर्बल काढ़ा या चाय भी पी सकते हैं. ये फेफड़ों की सूजन को कम करने में बेहद मददगार हैं. स्टीम लेना भी एक बेहतरीन तरीका है जिससे फेफड़ों में जमी गंदगी ढीली होकर बाहर निकलती है. स्टीम में नीलगिरी तेल या अजवाइन डालें और 10 मिनट तक गहरी सांस लें. इससे बलगम, खांसी और सांस की रुकावट में राहत मिलती है.

3. फेफड़ों को एक्टिव रखने वाली फिजिकल एक्टिविटी

फेफड़ों को क्लीन और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप रोजाना तेज चलना, साइकलिंग, योग या डांस जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं. जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और गंदगी को बाहर निकालते हैं. इससे फेफड़ों की शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है. खासकर कपालभाति और सूर्य नमस्कार जैसे योगासन फेफड़ों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. कोशिश करें कि रोज कम से कम 30 मिनट की एक्टिविटी जरूर करें.

फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए कुछ और टिप्स:

धूम्रपान से दूर रहें, क्योंकि यह फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है.

प्रदूषण से बचें, मास्क पहनें और सुबह की साफ हवा में ही वॉक करें.

घर में पौधे लगाएं जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट और तुलसी जो हवा को शुद्ध करते हैं.

पानी ज्यादा पिएं, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलें.

जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि ये फेफड़ों में सूजन बढ़ा सकते हैं.

