ICC रैंकिंग में टीम इंडिया ने लगाई नंबर-1 की हैट्रिक, विराट कोहली-रोहित शर्मा के कारनामों का साल रहा 2025

Team India Virat Kohli Rohit Sharma Ranking in 2025: भारतीय क्रिकेट टीम 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में उपविजेता रही और वर्ल्ड कप का ख़िताब हासिल करने से चूक गई. लेकिन पिछले तीन सालों से वाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट का रुतबा इस कदर बना रहा है कि पिछले ढाई दशक के क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम पहली बार ICC की वनडे रैंकिंग में हैट्रिक लगाकर टॉप पर पहुंचती दिख रही है.

2023 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम

2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अहमदाबाद में फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारी. लेकिन पूरे साल शानदार क्रिकेट खेलने की वजह से टीम इंडिया ने आईसीसी रैंकिंग में वनडे क्रिकेट में टॉप पर ही अपना सफ़र ख़त्म किया.

ROKO का जलवा

इन तीन सालों में ख़ासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्लों ने ज़बरदस्त रंग जमाया. दरअसल विराट कोहली और रोहित शर्मा 2010 से लेकर अबतक लगातार भारत के टॉप रैंकिंग वाले बैटर साबित हुए हैं. 2010 से लेकर 2025 तक टॉप रैंकिंग वाले भारतीय बैटर्स की लिस्ट पर नज़र डालें तो-

2010-2025 टॉप रैंकिंग वाले भारतीय बैटर

विराट कोहली – 12 बार

रोहित शर्मा- 2 बार

एमएस धोनी- 1 बार और

शुभमन गिल – 1 बार पोडियम पर टॉप पोज़ीशन हासिल कर सके हैं.

2023-2025 तक किंग कोहली

विराट कोहली ने 2008 से 2005 तक के तकरीबन डेढ़ दशक के करियर में 308 अंतर्राष्ट्रीय वनडे में लगातार धूम मचाए रखा. इन 308 मैचों में उनके नाम रिकॉर्ड 53 शतक और 76 हाफ़ सेंचुरी के साथ 14557 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 59 (58.46) रहा है.

पिछले तीन सालों में जब भारतीय टीम ने साल के आख़िर में टॉप पर अपना सफ़र ख़त्म किया विराट ने इन तीन सालों के 43 मैचों में 65 से ज़्यादा के औसत से 9 शतकीय पारियों के साथ 2086 रन बनाए.

2017 और 2018 में तो विराट ने दुनिया भर में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए. विराट ने 2017 में 1460 और 2015 में 1202 रन बनाए.

2023-2025 तक मुंबई चा राजा

अंतर्राष्ट्रीय वनडे में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का भी उतना ही शानदार रिकॉर्ड रहा है और पिछले तीन साल में उनकी बैटिंग और भी निखर गई लगती है. 2007 से लेकर 2025 तक के डेढ़ दशक में रोहित शर्मा ने 279 वनडे में 49.21 के औसत से 33 शतकों के सहारे 11516 रन बनाए हैं.

पिछले तीन सालों में 2023 से 2025 तक रोहित के नाम 44 वनडे में 51.55 के औसत के साथ 4 शतकों के साथ 2062 रन हैं. साल 2025 के आख़िर में वो आख़िरकार ICC रैंकिंग में नंबर-1, जबकि विराट कोहली नंबर-2 साबित हुए हैं.

यह भी पढ़ें: कोच गौतम गंभीर-अजीत आगरकर के किस फ़ैसले ने साल 2025 में सबसे ज़्यादा किया हैरान!

यह भी पढ़ें: 2025 में किसका रिकॉर्ड सबपर भारी, किस महिला क्रिकेटर ने तोड़ा विराट कोहली के तेज़ शतक का रिकॉर्ड