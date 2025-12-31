50 की उम्र में आएगा 25 जैसा निखार, बस नारियल तेल में फिटकरी लगाकर इस तरह से कर लें इस्तेमाल

Coconut Oil With Fitkari: हर कोई चाहता है कि वो हमेशा खूबसूरत दिखे. आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं आपकी स्किन और आपके बाल. लेकिन आज के समय में बढ़ता प्रदूषण और लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसका असर सबसे ज्यादा स्किन और बालों पर पड़ता है. इसके साथ ही सेहत पर भी इसका असर पड़ता है. लेकिन डॉक्टर सलीम जैदी ने इस समस्याओं के लिए एक देसी नुस्खा शेयर किया है जो आपके बेहद काम आ सकता है. डॉक्टर सलीम जैदी ने एक ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है जो आपकी स्किन और हेयर के रूटीन को एक नए लेवल पर लेकर जा सकता है और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए. नारियल तेल और फिटकिरी ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर साथ में मिलाकर स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर लगाया जाए तो आपको कई ऐसे फायदे मिल सकते हैं जो कि महंगे से महंगे स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी आपको कई बार नहीं दे पाते हैं. तो चलिए जानते हैं नारियल तेल और फिटकरी को आपस में मिलाकर लगाने से मिलने वाले कुछ ऐसे ही अनोखे फायदों के बारे, इसके साथ ही इस मिक्सचर को कैसे बनाया जाता है और इसको अपनी स्किन के ऊपर या फिर बालों में कैसे लगाया जाता है.

नारियल तेल

नारियल तेल स्किन के लिए एक बहुत ही कमाल का मॉइस्चराइजर होता है. इसमें मौजूद फैटी एसिड्स स्किन को गहराई से हाइड्रेट करते हैं. जिससे कि आपकी स्किन मुलायम और चमकदार बन जाती है और इसके अलावा इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं जो आपकी स्किन को इंफेक्शन से बचाने का काम करते है. रिसर्च बताती है कि नारियल के तेल के अंदर लोरिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है. यही नहीं दोस्तों नारियल तेल के अंदर एंटीइन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं और यह आपकी स्किन को सन डैमेज और उम्र के असर से भी बचाने का काम करता है. आपकी स्किन को जवान और ताजा बनाए रखता है. स्किन के साथ ही बालों के लिए भी नारियल का तेल एक बहुत ही बढ़िया चीज है. इनफैक्ट ये एक तरह का वरदान है जो कि आपके बालों को पोषण देता है उन्हें मजबूत और चमकदार बनाता है. जो डैंड्रफ को कम करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है.

फिटकरी

फिटकरी की अगर बात करें तो फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रिजेंट होती है. एस्ट्रिजेंट का मतलब है कि यह आपकी स्किन को टाइट करती है और स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करती है. फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं इसका मतलब यह है कि ये आपके स्किन के इंफेक्शन को रोकने में भी काफी ज्यादा मदद करती है. ये माइनर कट्स या फिर चोट लगने पे जो खून बहने लगता है उसको रोकने में भी काफी हेल्प करती है.

नारियल तेल और फिटकरी के फायदे

नारियल का तेल और फिटकिरी ये दोनों ही चीजें अपने-अपने तरीके से हमारी स्किन को और बालों को बहुत ही बढ़िया पोषण देती हैं. उनकी देखभाल कर सकती हैं लेकिन जब इन दोनों चीजों को आपस में मिलाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाता है. इसके साथ ही ये हमें कई ऐसे कमाल के फायदे देता है जो कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स भी कई बार नहीं दे पाते हैं. तो चलिए जानते हैं इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाले कुछ ऐसे ही जबरदस्त और अनसुने फायदों के बारे में-

नारियल के तेल और फिटकिरी का ये कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नारियल के तेल के अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स होती हैं और जब हम इसमें फिटकिरी को मिला देते हैं तो इसका एंटी माइक्रोवेल इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है. सोचिए नारियल का तेल है बैक्टीरिया और फंगस से लड़ रहा है और दूसरी तरफ फिटकरी है जो कि स्किन इंफेक्शन को रोकने में मदद करती है. जब आप इस मिक्सचर को लगाते हैं तो आप एक्चुअली अपनी स्किन को एक डबल प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं. जहां एक तरफ नारियल का तेल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज से आपकी स्किन को नरिश कर रहा होता है वहीं दूसरी तरफ फिटकरी अपने एस्ट्रिजेंट और एंटीसेप्टिक गुणों से स्किन को सेफ और प्रोटेक्टेड रखती है . यही वजह है कि यह जो कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल होता है कि स्किन को ऑल राउंड प्रोटेक्शन देता है. मुहांसे, कील, फोडे, फुंसी और इस तरह की दूसरी एलर्जी से आपकी स्किन को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. कोकोनट ऑयल और फिटकरी का ये कॉम्बिनेशन स्किन के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है. जब हम नारियल का तेल और फिटकिरी को मिलाकर लगाते हैं तो यह एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है. नारियल का तेल स्किन को डीप मॉइश्चराइज करने का काम करता है उसमें ऑयल बढ़ाता है.वहीं दूसरी तरफ फिटकरी जो है, यह एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी रखती है और स्किन को एक्स्ट्रा ऑयल से बचाती है, उसको कंट्रोल में रखती है और पोर्स को भी टाइट करने का काम करती है.

ऑयली स्किन वाले नारियल तेल कैसे लगाएं

अक्सर ऑयली स्किन वाले होते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं कि कोकोनट ऑयल को कैसे लगाया जाए, इसे लगाने से उनकी स्किन ज्यादा ऑयली बन जाती है. इसी तरह से ड्राई स्किन वाले फिटकरी लगाने से बचते हैं. क्योंकि उससे उनकी स्किन कई बार ज्यादा ड्राई हो जाती है. लेकिन इस मिक्सचर का जो मैजिक है वो ये है कि इससे आपकी स्किन ना तो ज्यादा ड्राई बनती है और ना ही ज्यादा ऑयली होती है. ये एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है, जिससे कि स्किन ज्यादा फ्रेश और क्लियर दिखाई देती है. और जब स्किन का ऑयल बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिक स्किन का टेक्सचर भी इंप्रूव होता है. एक्ने और ब्लैकहेड्स और इस तरह की दूसरी जो स्किन इश्यूज होते हैं उनमें भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है.

कैसे करें तैयार

इस पेस्ट को बनाने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो रेशियो है वो हमेशा सही नहीं होना चाहिए. आमतौर पर हम 100 मिलीग्राम नारियल के तेल के अंदर लगभग एक टीस्पून फिटकरी का पाउडर मिलाते हैं. तो आप भी इसी हिसाब से आप इसको मिलाइए. लेकिन अगर आप चाहें तो इस रेशियो को अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन ऑयली ज्यादा है तो थोड़ा सा आप फिटकरी बढ़ा सकते हैं या फिर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा फिटकरी को कम भी कर सकते हैं. अब सबसे पहले नारियल के तेल को आप एक कटोरी के अंदर लीजिए और इसके अंदर फिटकरी के जो पाउडर है उसको डालिए और फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए. तब तक इसको आप मिक्स कीजिए जब तक कि फिटकिरी का पाउडर तेल के अंदर पूरी तरह से डिसोल्व ना हो जाए. ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इसलिए पेशेंस रखिएगा और अच्छी तरीके से इसको मिलाते रहिएगा जब आपका ये मिक्सचर तैयार हो जाए तो उसे एक क्लीन एयर टाइट ग्लास कंटेनर के अंदर आप स्टोर करके रख लीजिए.

कैसे करें इस्तेमाल

इस मिक्सचर को स्किन के ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को आप धो लीजिए या फिर स्किन में और कहीं लगाना है बॉडी में तो उस जगह को आप साफ कर लीजिए और उसके बाद अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा इस मिक्सचर को लेके आप जेंटली अपने चेहरे पर या जहां भी आपको लगाना चाहते हैं वहां पर लगाइए और सर्कुलर मोशंस में वहां पर मसाज कीजिए. इस मिक्सचर को इस पर लगाने के बाद लगभग 15 से 30 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और इसके बाद साफ पानी से और माइल्ड सोप से या किसी अच्छे क्लींजर से आप अपने स्किन को साफ कर लीजिए. अगर आप इसको बालों में और स्कल्प पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने स्कल्प पर इसको अच्छी तरीके से उंगलियों से मसाज कीजिए और इस मिक्सचर को बालों के अंदर स्कैल्प के अंदर करीब 30 मिनट या फिर अगर ज्यादा बेहतर है ओवरनाइट के लिए रात भर के लिए लगा हुआ छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने रेगुलर शैंपू से अपने इस इसके मिक्सचर को वॉश कर लीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)