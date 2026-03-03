विज्ञापन
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

दुबई में फंसी सिंगर की 6 साल की बेटी का दिल चीरने वाला मैसेज, पापा आप परेशान मत हो कुछ हुआ तो मैं...

ऐमी विर्क की पोस्ट में सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला हिस्सा उनकी छोटी बेटी का मैसेज है, जिसने पिता को दिलासा देते हुए कहा, ‘पापा, अगर कुछ हुआ तो मैं बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी. मैं एक मजबूत लड़की हूं पापा, चिंता मत करो.’

UAE में फंसा ऐमी विर्क का परिवार
नई दिल्ली:

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कई देशों के एयरस्पेस बंद हो गए हैं, जिससे लाखों यात्री अलग-अलग जगहों पर अटक गए हैं. दुबई एयरपोर्ट पर आम लोगों के साथ-साथ कई बॉलीवुड और पंजाबी सेलेब्स भी फंसे हुए हैं. इसी बीच पॉपुलर पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और छोटी बेटी की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है.

एमी विर्क, जो पंजाब में परिवार के साथ रहते हैं, ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी फिलहाल यूएई में हैं. क्षेत्रीय तनाव और उड़ानों के रद्द होने के कारण वे वापस नहीं लौट पा रही हैं. उन्होंने कहा, 'यूएई के हालात मेरे दिल पर बहुत भारी पड़ रहे हैं. मेरी पत्नी और मेरी 6 साल की बेटी वहां हैं और एक पति व पिता के रूप में ऐसे वक्त में इमोशनल और परेशान न होना नामुमकिन है.'

इसमें सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाला हिस्सा उनकी छोटी बेटी का मैसेज है, जिसने पिता को दिलासा देते हुए कहा, ‘पापा, अगर कुछ हुआ तो मैं बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी. मैं एक मजबूत लड़की हूं पापा, चिंता मत करो.' एमी ने लिखा कि कोई भी पिता ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता. हर खबर उनके लिए पर्सनल लगती है. पब्लिक लाइफ में कितना भी मजबूत दिखने की कोशिश करें आखिर हम सब परिवार के सदस्य ही हैं.

यह भी पढ़ें: दुबई में मिसाइलों के धमाके और खतरे के सायरन से 'हाउसफुल' एक्ट्रेस की उड़ी नींद, बोलीं- पता नहीं आगे क्या होगा

एमी ने अपनी प्रार्थनाएं ना केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि सभी प्रभावित लोगों के लिए की हैं. उन्होंने यूएई सरकार और अधिकारियों की तारीफ की जो लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे इन कोशिशों के लिए आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि शांति जल्द बहाल हो, ताकि सभी परिवार सुरक्षित महसूस कर सकें.
 

