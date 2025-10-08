विज्ञापन
विशेष लिंक

दूध में हल्दी नहीं, एक चुटकी दालचीनी मिलाकर पिएं, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Cinnamon With Milk Benefits: आपने दूध में हल्दी मिलाकर तो जरूर सेवन किया होगा, लेकिन क्या आपने दूध में दालचीनी मिलाकर पी है? यहां जानिए दूध में दालचीनी मिलाकर पीने के अद्भुत फायदों के बारे में.

Read Time: 4 mins
Share
दूध में हल्दी नहीं, एक चुटकी दालचीनी मिलाकर पिएं, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते
Cinnamon With Milk Benefits: दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं.

Dudh Mein Dalchini Pine Ke Fayde: हमारे घरों में अक्सर सर्दी-जुकाम या चोट लगने पर हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है. हल्दी के फायदे तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दूध में दालचीनी (Cinnamon) मिलाकर पीने की कोशिश की है? अगर नहीं की है, तो अब जरूर करें क्योंकि इसका असर इतना जबरदस्त होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे. दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है. जब इसे गर्म दूध के साथ मिलाया जाता है, तो यह शरीर को अंदर से ताकत देता है, कई बीमारियों से बचाता है और आपकी त्वचा से लेकर दिमाग तक को फायदा पहुंचाता है. आइए जानते हैं कि दूध में दालचीनी मिलाकर पीने से क्या-क्या फायदे होते हैं और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें: गुनगुने पानी में तुलसी और नींबू मिलाकर पीने से क्या होता है? जानिए इस चमत्कारी घरेलू नुस्खे के फायदे

दालचीनी में क्या होता है खास?

दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करते हैं. एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण भी संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं. ये डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है. मेटाबॉलिज्म बूस्टर का काम करता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.

दूध में दालचीनी मिलाकर पीने के 8 बड़े फायदे

1. इम्यूनिटी को करता है मजबूत

दालचीनी और दूध दोनों ही शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं. रोजाना इसका सेवन करने से सर्दी-जुकाम, वायरल और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

2. ब्लड शुगर को करता है कंट्रोल

दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिव बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

ये भी पढ़ें: चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने का जादुई घेरलू नुस्खा, चावल के पानी से घर पर ऐसे बनाएं फेस सीरम

3. दिल को रखता है हेल्दी

दालचीनी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, जिससे दिल की धमनियां साफ रहती हैं और हार्ट अटैक का खतरा कम होता है.

4. पाचन तंत्र को करता है दुरुस्त

दालचीनी गैस, अपच और पेट दर्द में राहत देती है. दूध के साथ मिलकर यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है. रोज रात को सोने से पहले पीने की सिफारिश की जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

5. वजन घटाने में मददगार

दालचीनी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और फैट को ब्रेक करने में मदद करती है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो यह ड्रिंक आपके लिए वरदान है.

6. स्किन को बनाता है ग्लोइंग

दालचीनी शरीर को डिटॉक्स करती है और दूध स्किन को पोषण देता है. इससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और मुंहासे भी कम होते हैं.

ये भी पढ़ें: खाने से पहले 1 मिनट की ये आदत बदल देगी आपका डाइजेशन, बढ़ेगी खाना पचाने की शक्ति

7. दिमाग को करता है तेज

दालचीनी ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाती है. यह याददाश्त बढ़ाने और फोकस सुधारने में मदद करती है. बच्चों को दूध में दालचीनी मिलाकर पियाया जा सकता है.

8. नींद को करता है बेहतर

अगर आपको नींद नहीं आती या रात को बेचैनी रहती है, तो सोने से पहले दालचीनी वाला दूध पीना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. 

कैसे बनाएं ये हेल्दी ड्रिंक?

सामग्री:

  • 1 गिलास गर्म दूध
  • 1 चुटकी दालचीनी पाउडर
  • आधा चम्मच शहद

विधि:

  • दूध को अच्छे से गर्म करें.
  • उसमें दालचीनी पाउडर मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें.
  • स्वाद के लिए थोड़ा शहद मिला सकते हैं.
  • रात को सोने से पहले इसे धीरे-धीरे पिएं.

इन बातों का रखें ख्याल:

  • दालचीनी की मात्रा ज्यादा न करें, वरना यह लिवर पर असर डाल सकती है.
  • रोजाना 1 चुटकी से ज्यादा न लें.
  • अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
  • बच्चों को देने से पहले मात्रा का ध्यान रखें.

दालचीनी वाला दूध एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको दिनभर एनर्जेटिक भी रखता है. यह आसान, सस्ता और पूरी तरह नेचुरल तरीका है जिसे हर उम्र के लोग अपनाकर कई फायदे पा सकते हैं.

दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cinnamon With Milk Benefits, Dudh Mein Dalchini Ke Fayde, Dalchini Milk Health Benefits, Cinnamon Vs Turmeric For Health, Dalchini Aur Haldi Ka Comparison, Milk With Cinnamon Vs Turmeric, Dalchini Wala Dudh Ke Labh, Cinnamon Milk Health Benefits, What Happens When You Mix Cinnamon With Milk, Dudh Mein Dalchini Milakar Peene Ke Fayde, Which Is Better: Cinnamon Or Turmeric In Milk, Cinnamon Mix With Milk Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com