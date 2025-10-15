विज्ञापन
रोज रात को सोने से पहले पी लीजिए दालचीनी वाला दूध, इसके बाद जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

र्दियों में दालचीनी वाला दूध पीना न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं दालचीनी वाला दूध बनाने का तरीका और इसका सेवन करने के फायदे.

Dalchini Milk Benefits: दालचीनी वाला दूध पीने के फायदे.

Milk with Dalchini Benefits: उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है, ये मौसम गर्मी से तो राहत देता है लेकिन इसके साथ ही बदलते मौसम में ये अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है. ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. ठंड के दिनों में शरीर को अंदर से गर्म रखने और बैक्टीरिया से बचाने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद ले सकते हैं. उन्हीं मे से एक है दालचीनी वाला दूध. बता दें कि ये दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. दालचीनी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-वायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन और कैल्शियम शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं. यही वजह है कि सर्दियों में दालचीनी वाला दूध पीना न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं दालचीनी वाला दूध बनाने का तरीका और इसका सेवन करने के फायदे.

दालचीनी वाला दूध बनाने की विधि (Cinnamon Milk Recipe)

सामग्री:

  • 1 कप फुल क्रीम दूध
  • 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी (या ½ चम्मच पिसी हुई दालचीनी)
  • 1 चम्मच शहद

बनाने की विधि:

एक पैन में दूध डालकर गर्म करें. अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा या पाउडर डालें. इसे धीमी आंच पर 5–7 मिनट तक उबालें. गैस बंद करें और दूध को थोड़ा ठंडा होने दें. इसमें शहद मिलाकर रात को सोने से पहले गरमागरम पिएं.

1. इम्यूनिटी बूस्टर

ठंड के मौसम में हमारी बॉडी बैक्टीरिया और वायरस की चपेट में जल्दी आ जाती है, जिस वजह से सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं हो जाती है. दालचीनी में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, वहीं दूध में पाया जाने वाला विटामिन D, B12 और प्रोटीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है.

2. ब्लड शुगर कंट्रोल

दालचीनी का सेवन ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद करता है. इस दूध का नियमित रूप से सेवन करने से ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता है. इसलिए इसका सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है. 

3. तनाव और चिंता कम करे 

सर्दियों में दिन छोटे और ठंड ज्यादा होने की वजह से कई लोगों को थकान और मूड स्विंग्स की समस्या हो जाती है. दालचीनी की नेचुरल महक और गर्म दूध का कॉम्बिनेशन दिमाग को सांत करने में मदद करता है. सोने से पहले दालचीनी वाला दूध पीने से स्ट्रेस कम होता है और नींद बेहतर होती है.

4. हड्डियों को मजबूत बनाता है 

दूध में कैल्शियम और विटामिन D पाया जाता है जो हड्डियों को का प्रमुख स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. वहीं दालचीनी में पाए जाने वाले सूजन-रोधी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं. इसलिए सर्दियों में गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों के लिए दालचीनी वाला दूध फायदेमंद हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

