चाय को दोबारा गर्म क्यों नहीं करना चाहिए? Chai को दोबारा गर्म करने पर क्या होता है?

Chai Dubara Garam Karne Se Ka Hota Hai: यहां जानें चाय को दोबारा गर्म करने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं.

चाय को दोबारा गर्म क्यों नहीं करना चाहिए? Chai को दोबारा गर्म करने पर क्या होता है?
Is it bad to reheat tea?

Chai Dubara Garam Karne Se Ka Hota Hai: ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती, ऑफिस ब्रेक हो, मेहमान आए हों या शाम की थकान एक कप चाय हर किसी को फ्रेश कर देती है. कई घरों में लोग एक साथ ज्यादा चाय बनाकर रख देते हैं और उसे ही बार-बार गर्म करके पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है चाय को दोबारा गर्म करके पीना शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. अगर आप भी उन्हें में से एक हैं तो आज से बदल लें अपनी यह आदत. चाय को दोबारा गर्म करने से चाय का स्वाद बिगड़ता ही नहीं, बल्कि इसके कई लाभ भी नष्ट हो जाते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. यहां जानें चाय को दोबारा गर्म करने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं.

चाय को दोबारा गर्म करने पर क्या होता है?

स्वाद: चाय का असली स्वाद उसकी ताजगी में होता है, लेकिन जब चाय ठंडी होती है और उसे फिर से गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर मौजूद टैनिन और अन्य तत्व ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे चाय कड़वी लग सकती है. कई बार यह स्वाद इतना खराब हो जाता है कि इसे पीना भी मुश्किल हो सकता है.

तत्व नष्ट हो जाते हैं: फ्रेश बनी चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट कम हो सकते हैं, जिससे इसमें मौजूद तत्व नष्ट हो सकते हैं. इसलिए चाय को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए.

एसिडिटी: चाय को दोबारा गर्म करके पीने से गैस, एसिडिटी, पेट में जलन और मितली जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जो लोग पहले से इन दिक्कतों से परेशान रहते हैं उनके लिए चाय को दोबारा गर्म करके पीना हानिकारक साबित हो सकता है.

बैक्टीरिया: अगर चाय लंबे समय तक पड़ी रहे और फिर उसे गर्म किया जाए, तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. चाय को बार-बार गर्म करने से ये बैक्टीरिया नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि चाय के साथ शरीर में चले जाते हैं, जो संक्रमण या पेट खराब होने का कारण भी बन सकते हैं.

