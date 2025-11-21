सुबह उठने पर मेरा मुंह इतना सूखा क्यों होता है? जानिए इसके कारण और बचने के उपाय

Muh Sukhta Hai To Kya Kare: क्या आप भी जब सोकर उठते हैं तो आपका मुंह सूखता है? अगर हां, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज न करें. लगातार मुंह सूखना शरीर के अंदर हो रही कुछ गड़बड़ियों का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि जब मुंह सूख जाता है, तो उसमें लार कम बनने लगती है, जिससे बदबू, चिपचिपापन, होंठ फटना, प्यास लगना और कभी-कभी गले में खुजली जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं सुबह उठते ही मुंह क्यों सूख जाता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और इससे राहत पाने के लिए कौन से उपाय अपनाएं जा सकते हैं.

सुबह उठते ही मुंह सूखने का क्या कारण है?

मुंह खोलकर सोना: कई लोग अनजाने में सोते समय मुंह खोलकर सांस लेते हैं, जिससे मुंह की नमी कम हो जाती है और लार सूख जाती है. जिसके कारण नाक बंद होना, एलर्जी या सर्दी का सामना करना पड़ सकता है.

पानी की कमी: पूरे दिन कम पानी पीने या ज्यादा देर प्यासे रहने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है. रातभर बिना पानी के सोने के कारण भी सुबह मुंह सूख सकता है.

दवाइयों का असर: कुछ दवाएं जैसे एंटी-एलर्जी, दर्द निवारक, ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन की लार बनना कम कर सकती हैं. ऐसे में नियमित रूप से ये दवा लेने से सुबह मुंह सूखने की समस्या और बढ़ सकती है.

स्मोकिंग: शराब, स्मोकिंग, ज्यादा चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक पीने से भी शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे लार बनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और मुंह सूख सकता है.

सुबह मुंह सूखने के उपाय?

ज्यादा पानी पिएं: रोजाना कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीने की आदत डालें और रात को सोने से पहले भी थोड़ा पानी जरूर पिएं. ऐसा करने से शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी.

मुंह बंद करके सांस लें: नाक से सांस लेने की कोशिश करें और अगर नाक बंद रहती है, तो भाप लें या डॉक्टर से एलर्जी/सर्दी का इलाज करवाएं. ऐसा करने से भी इस समस्या से राहत मिल सकती है.

कैफीन और शराब का कम सेवन करें: सोने से 4 से 5 घंटे पहले चाय, कॉफी या शराब का सेवन करने से बचना चाहिए. इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और सुबह उठकर मुंह नहीं सूखेगा.