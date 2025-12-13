विज्ञापन
इन 7 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए सुबह की चाय, सेहत को होते हैं गंभीर नुकसान

अगर आपके भी दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है तो अब आपको संभल जाना चाहिए. क्योंकि सुबह खाली पेट चाय पीना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है.

खाली पेट चाय पीने के नुकसान.

Morning Tea Side Effects: चाय सिर्फ लोगों के लिए एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक रिचुअल है जिसको वो हर रोज सुबह उठने पर शाम के वक्त करते हैं. आपको बता दें कि कई लोगों को बेड टी पीना पसंद होता है तो कुछ लोगों के दिन की शुरूआत या उनकी पहली ड्रिंक ही चाय होती है जिसके बाद उनको दूसरे काम करने के लिए एनर्जी आती है. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों के लिए सुबह की चाय पीना उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. आज हम बताएंगे आपको ऐसे 7 लोगों के बारे में जिनको सुबह उठकर चाय नहीं पीना चाहिए. 

सुबह चाय किसे नहीं पीनी चाहिए

इन सात लोगों को सुबह की चाय कभी नहीं पीनी चाहिए.

जिन लोगों को एनीमिया है उनको सुबह खाली पेट चाय का सेवन नहीं करना चाहिए.  
जिन लोगों को काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है उन लोगों को भी सुबह चाय का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके साथ डायबिटीज, पी सी ओ एस ( PCOS), एंक्साइटी, ब्लड प्रेशर और हाइपोथाइराइड वाले लोगों को सुबह खाली पेट चाय का सेवन नहीं करना चाहिए. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं इसका कारण.

इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा चाय के अंदर होता क्या है. चाय के अंदर होती है पत्ती. लेकिन वो पूरी पत्ती नहीं होती है बल्कि उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है जिसमें कैफीन भी पाया जाता है. इसके बाद आप चाय बनाने के लिए इसमें डालते हैं दूध. दूध के साथ आप डालते हो शक्कर. बस यही पर पूरा खेल बिगड़ जाता है. चाय में डाली जाने वाली शक्कर को आपका मेटाबॉलिज्म आपसे मांगता है. तभी आपको चाय पीने की तलब लगती है. आपको लगता है कि जब आप चाय पी लेंगे तो आपको पूरे दिन सही से काम कर पाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये आपकी एक आदत और तलब होती है जो आपको चीनी और कैफीन की वजह से लगती है. 

खाली पेट चाय पीने के क्या नुकसान है?

पाचन

चाय में पाया जाने वाला कैफीन और टैनिन्स पाचन रसों के स्राव को प्रभावित कर सकते हैं. जिससे खाना पचने में दिक्कत हो सकती है और लंबे समय तक ये आदत पेट की समस्याओं को बढ़ा सकती है. पेट को ठीक रखना चाहते हैं? सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत को बदल लें. 

पेट में जलन

खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड का स्तर बढ़ सकता है जिससे पेट में जलन, गैस या अपच की समस्या हो सकती है. जिन लोगों को पहले से ही जलन, गैस और अपच जैसी दिक्कतें रहती हैं, उन्हें भूलकर भी खाली पेट चाय का सेवन नहीं करना चाहिए.

तनाव

रोजाना सुबह खाली पेट चाय पीने से शरीर में कैफीन तेजी से अवशोषित हो सकता है, जिससे कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज होना या बेचैनी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. तनाव और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए भी खाली पेट चाय पीने से बचना चाहिए.

ब्लड शुगर लेवल

खाली पेट चाय पीने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ या घट सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है. इसलिए जो लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें भूलकर भी खाली पेट चाय पीनी नहीं चाहिए.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

