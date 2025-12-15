चाय के साथ कुछ हो जाए, आप भी ऐसा करते हैं डॉक्टर की ये चेतावनी जरूर पढ़ लीजिए

भारतीय लोगों के लिए चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि, एक ऐसी ड्रिंक है जिसके बिना हमारी सुबह अधूरी सी लगती है. कुछ लोग तो चाय पीने के इतने शौकीन होते हैं, कि अगर उन्हें सुबह चाय न मिले तो वह बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं. क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो चाय न पिएं तो उन्हें आलस आता है. खैर चाय को लेकर लोगों की अलग- अलग थ्योरी चलती रहती हैं. कोई कहता है चाय पीना अच्छा है, तो कोई कहता है कि चाय सेहत के लिए नुकसानदायक है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाली पेट चाय पीना कितना सही. अगर नहीं तो इस बारे में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से जानते हैं.

खाली पेट चाय पीने के नुकसान (Disadvantages of drinking tea on an empty stomach)

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया कि खाली पेट चाय पीने से, खासकर सुबह सबसे पहले, कई नुकसान हो सकते हैं. इनमें एसिडिटी बढ़ना, सीने में जलन शामिल हैं. इसके अलावा, अगर चाय को पर्याप्त पानी के साथ संतुलित न किया जाए, तो यह डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है.

ये भी पढ़ें- एक या दो चम्मच, रोज कितना घी खाना चाहिए, जान लीजिए सही मात्रा और असली घी के फायदे

चाय के साथ क्या - क्या ले सकते हैं | What can not be eat with tea?

डॉक्टर ने बताया कि चाय को खाली पेट नहीं पीना चाहिए, ऐसे में चाय के साथ कुछ न कुछ हल्का खाना जरूर लिया जा सकता है. लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाय के साथ नट्स या कोई हेल्दी चीज का सेवन कर रहे हैं तो चाय पीने और उस हेल्दी चीज को खाने के बीच एक घंटे का अंतराल होना चाहिए. यानी आप पहले किसी हेल्दी चीज को खा लीजिए, उसके एक घंटे बाद चाय पीएं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो चाय और कॉफी में जितना, निकोटीन, कैफीन शामिल होता है, वह हेल्दी चीजों से मिलने वाले प्रोटीन, विटामिन को रोक देता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)