खास बातें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में काम करते हैं

कार्ब्स ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं.

आप कार्बोहाइड्रेट खाते हुए भी अपना वजन कम कर सकते हैं.

Carbohydrates: What Are They & Why Do We Need Them?: कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स प्रोटीन और फैट के सोर्स के साथ ही हमारे शरीर के लिए जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक हैं. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में काम करते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के एक्टिविटीज के लिए जरूरी है. ऊर्जा के अलावा, कार्ब्स सेलुलर संरचनाओं में भी योगदान देते हैं. हालांकि आपने अक्सर सुना होगा कि कार्ब्स वेट गेन की वजह बनते हैं और शुगर लेवल को बढा देते हैं. आइए जानते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई हैं और कार्ब्स लेना शरीर के लिए कितना जरूरी है.