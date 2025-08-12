फैट नहीं बल्कि फ्यूल होती हैं खाने की ये 5 चीजें, डॉक्टर से जानिए गुड कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर फूड्स कौनसे हैं

Healthy Diet: पिछले कुछ सालों में कार्बोहाइड्रेट्स की मार्केट वैल्यू बहुत कम हुई है. एक समय में प्रोटीन से भरपूर डाइट की पहल चल पड़ रही थी तो अब फाइबर से भरपूर फूड्स खाने के लिए सभी से कहा जाने लगा है. लेकिन, लोग कार्बोहाइड्रेट्स (Carbohydrates) से खासतौर से किनारा करने लगे हैं जिसकी मुख्य वजह है कि लोगों को लगता है कि कार्ब्स खाने पर उनका वजन बढ़ने लगेगा. लेकिन, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि प्रोटीन और फाइबर. डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर कौनसे फूड्स हैं जिन्हें खानपान में जरूर शामिल करना चाहिए. डॉक्टर का कहना है कि ये फूड्स फैट्स नहीं हैं बल्कि फ्यूल की तरह काम करते हैं. आप भी सुन लीजिए डॉक्टर की दी यह सलाह.

कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर फूड्स | Carbohydrates Rich Foods

डॉक्टर शालिनी का कहना है कि गुड कार्बोहाइड्रेट्स आपके दिमाग, गट हेल्थ और हार्मोंस को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं. इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट से हटाने के बजाय इन्हें मोडरेट तौर पर कम मात्रा में लिया जा सकता है. PCOD, हर समय थकान रहना, मूड स्विंग्स और नींद ना आने जैसी दिक्कतों से परेशान हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर इन 5 फूड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें -

शकरकंदी - इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

बाजरा - बाजरा, रागी और ज्वार जैसे मिलेट्स गुड कार्बोहाइड्रेट (Good Carbohydrates) के स्त्रोत होते हैं. इनसे रोटी, चीला या खिचड़ी बनाकर खाई जा सकती है.

दालें और फलियां - मुंग, चना और राजमा को डाइट का हिस्सा बनाएं. इन्हें सलाद बनाकर खाएं या फिर जिस तरह भी आपको मन हो उस तरह से अपनी डाइट में शामिल करें.

ब्राउन राइस - इन चावल में फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है.

किनोआ - डॉक्टर का कहना है कि किनोआ गुड कार्ब्स और हाई प्रोटीन से भरपूर फूड है. इसे सलाद या पुलाओ बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

इन फूड्स के साथ घी, पनीर या दही ऐड करके खाएं. इससे पाचन और हार्मोंस दोनों को फायदा मिलेगा.