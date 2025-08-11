डॉक्टर ने बताया Breakfast में क्या-क्या खाना सबसे जरूरी है, जिससे पूरे दिन बनी रहेगी आपकी सेहत

What must you eat for breakfast: नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें शामिल आवश्यक पोषक तत्व शरीर को पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करते हैं. वहीं जब पेट पूरी रात खाली रहता है और हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह करते हैं, तो उससे सेहत को काफी लाभ पहुंचता है. ऐसे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि आखिर उन्हें ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या खाना चाहिए, जिसे खाने के बाद उन्हें पूरे दिन ऊर्जा मिले किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स भी न पहुंचे और साथ ही वजन में बढ़ोतरी भी न हो. आइए जानते हैं इस बारे में क्या है हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा का कहना.

क्यों जरूरी है ब्रेकफास्ट |Know why breakfast is important|

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा, आज के समय में मैं देख रही हूं, कि लोग ज्यादातर ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं. वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों में भी ब्रेकफास्ट स्किप की स्थिति ज्यादा देखी जा रही है. वहीं उन्होंने कहा कि देखिए, ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रात का भोजन करते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, तो दोनों में 10 से 12 घंटे का अंतराल होता है. ऐसे में इस दौरान हमारे शरीर का ग्लूकोज रात के समय शरीर के लिए इस्तेमाल हो जाता है. ऐसे में जो लोग सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके शरीर को सुबह पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलता है, जिससे उनके मस्तिष्क पर काफी प्रभाव पड़ता है. जो शरीर की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है.

ब्रेकफास्ट न करने के नुकसान |Disadvantages of not having breakfast|



डॉक्टर ने बताया कि ग्लूकोज हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है, लेकिन अगर समय पर ब्रेकफास्ट न किया जाए, तो ग्लूकोज की कमी होने के कारण इसका असर मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसकी वजह से किसी काम में फोकस नहीं हो पाता है और व्यक्ति चीजें भूलने लगता है.



ब्रेकफास्ट में क्या- क्या खाना जरूरी है? |What is necessary to eat in breakfast?|



डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट वही है. जिसमें प्रोटीन के साथ- साथ कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए. ऐसे में ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज को शामिल किया जा सकता, ताकि फाइबर भी शरीर को मिल सकें. वहीं इन सबके साथ आप प्रोटीन भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेना ठीक नहीं है.

