Health Tips: बोतल में बचा हुआ रात का बासी पानी पीना सेहत के लिए कितना सुरक्षित है? आज ही जान लीजिए

Can You Drink Water Left Overnight: बासी पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है या नहीं?

Can You Drink Water Left Overnight: हम सब अपनी साइड टेबल पर रात भर बचा हुआ पानी बोतल या गिलास में पीते हैं. या फिर रात भर कार में छोड़ी गई पानी की बोतल से भी पी लेते हैं, लेकिन यह कितना सुरक्षित है कि पानी रात भर या उससे भी अधिक समय तक रहे? क्या बासी पानी पीना वाकई सेफ है? (Is it really safe to drink stale water) हमारा शरीर रात भर डिहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए सुबह प्यासा उठना असामान्य नहीं है, लेकिन क्या आपको नाइटस्टैंड पर छोड़े गए गिलास या बोतल से पानी पीना चाहिए या नहीं? मानव शरीर 70 प्रतिशत पानी से बना है. शरीर के तापमान को बनाए रखने, डिटॉक्स करने और जोड़ों को चिकनाई देने के लिए पानी पीना जरूरी है, लेकिन ये सवाल है कि क्या कितना बासी पानी पीना अच्छा है और अगर असुरक्षित है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? जानने के लिए यहां पढ़ें.

बासी पानी पीना चाहिए या नहीं? | Should I Drink Stale Water Or Not?