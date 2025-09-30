2 मिनट में दिखें 10 साल जवान, Malaika Arora ने बताया गजब का जुगाड़, बोलीं कभी नहीं आएगा बुढ़ापा!

7 Chinese Movements : आजकल सोशल मीडिया पर मलाइका अरोरा का एक वीडियो धूम मचा रहा है, जिसमें वह कुछ खास चीनी व्यायाम करती नज़र आ रही हैं. यह वीडियो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें दिखाए गई एक्सरसाइज इतनी आसान हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें घर पर कर सकता है. दावा किया जा रहा है कि ये तकनीकें शरीर की जकड़न को दूर करती हैं, लिम्फ फ्लो को सक्रिय करती हैं और वजन घटाने में सहायता करती हैं. यह कोई आम वर्कआउट नहीं है. इसमें ऐसे सात चीनी मूवमेंट्स शामिल हैं जो दिखने में भले ही हल्के लगें, लेकिन असर में बेहद गहरे हैं. यह व्यायाम शरीर के अंदर छिपे स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं और पूरे सिस्टम को राहत देते हैं. खास बात यह है कि इनकी मदद से आप सिर्फ 2 मिनट में शरीर को एनर्जेटिक फील कर सकते हैं.

7 चाइनीज मूमेंट्स (7 Chinese Movements)

क्या है वीडियो में

वीडियो में मलाइका 5 डे 7 चाइनीज़ एक्सरसाइज़ करती दिख रही हैं, जिन्हें सिर्फ दो मिनट में किया जा सकता है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये एक्सरसाइज शरीर की अकड़न को कम करती हैं, अंदर के तनाव को दूर करती हैं और शरीर की एनर्जी को बढ़ाती हैं. इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि इससे व्यक्ति खुद को 10 साल छोटा और 5 किलो हल्का महसूस कर सकता है.

क्या हैं ये एक्सरसाइज?

इन एक्सरसाइज की खास बात है कि इन्हें करते समय शरीर में कोई तेज़ मूवमेंट नहीं होता, बल्कि धीमे-धीमे खिंचाव और सांस पर फोकस किया जाता है. ये हल्की स्ट्रेचिंग की तरह होती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है. खासकर गर्दन, पीठ, कंधे और छाती के आसपास जहां तनाव सबसे ज्यादा जमा होता है, वहां से ये धीरे-धीरे उसे बाहर निकालती हैं.

कैसे काम करती हैं ये तकनीक?

ये एक्सरसाइज शरीर के लसीका सिस्टम पर असर डालती हैं. लसीका शरीर के अंदर एक तरह का साफ-सफाई तंत्र है जो खराब चीज़ों को बाहर निकालने में मदद करता है. जब ये सिस्टम ठीक से काम करता है तो सूजन कम होती है, शरीर हल्का लगता है और स्किन में भी निखार आता है. मलाइका वीडियो में बताती हैं कि शरीर का "क्लेव" यानी कॉलर बोन एरिया दूसरा दिल होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है.

क्या ये हर किसी के लिए सही है?

ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान हैं और इन्हें कोई भी कर सकता है. न तो किसी जिम की ज़रूरत है, न किसी खास ट्रेनिंग की. सिर्फ़ दो मिनट देने से शरीर में धीरे-धीरे बदलाव आने लगता है. हां, अगर किसी को पहले से कोई गंभीर बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए.



क्यों हो रहा है ये ट्रेंड?

आज की तेज़ ज़िंदगी में लोग फटाफट हल चाहते हैं. ऐसे में दो मिनट की एक्सरसाइज जो घर बैठे की जा सके और असरदार भी हो, तो उसका ट्रेंड होना तय है. मलाइका जैसी फिटनेस आइकन इसे कर रही हैं, तो यकीन और बढ़ जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)