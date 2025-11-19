53 की उम्र, 23 का बेटा, मलाइका अरोड़ा से जानें कैसे पाएं 50 पार में 20 जैसी फिटनेस

फिटनेस आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक नया फिटनेस पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह सूर्य नमस्कार की जगह वॉरियर फ्लो योग शामिल करने की सलाह देती नजर आ रही हैं. वीडियो में मलाइका खुद इस योग करती हुई दिखाई दे रही हैं और इसका सही तरीका भी समझा रही हैं. मलाइका का कहना है कि अगर आप हर दिन सूर्य नमस्कार करते-करते बोर हो गए हैं या आपको कुछ नया करने की इच्छा है, तो वॉरियर फ्लो एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. उन्होंने बताया कि यह योगासन न केवल शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि स्ट्रेंथ, बैलेंस और मोबिलिटी को भी बेहतर बनाता है.

फिटनेस पोस्ट में मलाइका लिखती हैं, “वॉरियर फ्लो करते समय शरीर में काफी हीट जनरेट होती है. इसे धीरे-धीरे, सांसों को कंट्रोल रखते हुए और ध्यान लगाकर करना चाहिए.”

मलाइका का सुझाव है कि इस फ्लो को रोजाना 12 से 24 राउंड तक किया जा सकता है. रोजाना अभ्यास से शरीर में ताकत बढ़ती है, एनर्जी लेवल बेहतर होता है और मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है. उन्होंने यह भी कहा कि यह योगासन उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो अपने फिटनेस रूटीन में बदलाव चाहते हैं.

वीडियो में मलाइका सफेद रंग के शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्रा में नजर आ रही हैं. उनका फिट, टोंड और बैलेंस्ड लुक देखकर समझा जा सकता है कि योग और फिटनेस उनकी डेली रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. मलाइका काफी अच्छी तरह वॉरियर फ्लो करते हुए नजर आ रही हैं.

