यूपी विधानसभा में योगी और अखिलेश के बीच 'नमूनों' की लड़ाई

योगी के दो नमूने वाले बयान पर बिना देर किए अखिलेश ने इस बयान को लपका और एक्स पर पोस्ट करके पलटवार किया और लिखा आत्म स्वीकृति! अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी.

दो नमूने वाले बयान पर योगी बनाम अखिलेश यादव

यूपी विधानसभा में आज योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई देखने को मिली. दरअसल, योगी ने एक बयान दिया कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक यहां. दिल्लीवाले जरूरी मुद्दों पर विदेश भाग जाते हैं, यही बबुआ भी करेंगे, लंदन भाग जाएंगे.दरअसल, सपा ने आज कोडीन सिरप के मामले को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया था, जिसका जवाब योगी दे रहे थे कि कोडीन सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई, मौतों के मामले यूपी से बाहर के हैं. 

अखिलेश का एक्स पोस्ट 

अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी. संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक-लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघे. भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं. कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा.

योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था 

विधानसभा में सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने बिना नाम लिए एसपी चीफ पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि देश के अंदर दो नूमने हैं एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं. जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़कर भाग जाते हैं. मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ हो रहा होगा, वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड के सैर-सपाटे में और फिर चिल्लाते रहेंगे.

